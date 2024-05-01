Кирилл Щетинин: «Матч с «Балтикой» будет сложнее, чем со «Спартаком»

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин высказался о предстоящей игре с «Балтикой» в ? финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Балтика» еще сложнее, чем «Спартак» («Ростов» проиграл 1:5 в 25-м туре РПЛ, — Прим. «СЭ»). Команда прессингует, много бегает, ребята доказывают все на поле. Думаю, матч будет еще сложнее, чем со «Спартаком», — приводит слова Щетинина «РБ Спорт».

«Ростов» сыграет с «Балтикой» в четверг, 2 мая. Встреча пройдет на «Ростов Арене». Начало — в 19.15 мск.