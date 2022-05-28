Перонко: «В 2021 году чистые активы РФС выросли почти в 9 раз, сумма превысила 3 миллиарда»

Иван Перонко заявил, что в 2021 году чистые активы РФС выросли почти в 9 раз

Глава контрольно-ревизионной комиссии РФС Иван Перонко заявил, что активы РФС в 2021 году выросли почти в 9 раз. Он также отметил, что это произошло в результате взаимодействия с партнерами и работой руководства РФС.

«В 2021 году чистые активы РФС выросли почти в 9 раз, сумма превысила 3 миллиарда. Также достигнут существенный профицит бюджета. Это результат взаимодействия с партнерами и работа руководства РФС.

Получали финансирование от букмекеров, также от ФИФА и УЕФА на реализацию проектов по развитию регионального футбола. В отчетном году увеличились субсидии от Минспорта на развитие женского футбола. Коммерческие доходы оказались несколько ниже запланированных, но в целом ситуация стабильная.

Среди наиболее существенных положений в финансовом отчете стоит отметить — рост целевого финансирования. В первую очередь за счет роста сумм отчислений, выплачиваемые букмекерских организациях. Все это послужило росту доходов РФС», — рассказал Перонко в интервью «СЭ».