РФС потребуется 2,5 миллиарда рублей на строительство базы в Сочи

РФС в Сочи построит футбольную базу стоимостью 2,5 миллиарда рублей, сообщает «РБ Спорт». Деньги на проект предоставить ФИФА.

По данным источника, РФС выкупил комплекс «Спутник-Спорт», в который входит пять футбольных полей. Во время ЧМ-2018 на этих стадионах тренировалась сборная Польши. Покупка полей обошлась организации в 200 миллионов рублей. В комплексе будет проведена реновация газонов, которая обойдется более чем в 300 миллионов.

Кроме того, РФС планирует построить большую базу с наличием до 15 полей и площадью 25 га. На строительство потребуется около 2,5 миллиарда рублей. Деньги будут выделены ФИФА для реализации проектов по развитию футбола в стране.