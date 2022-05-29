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РФС потребуется 2,5 миллиарда рублей на строительство базы в Сочи

Виктория Кравченко
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РФС в Сочи построит футбольную базу стоимостью 2,5 миллиарда рублей, сообщает «РБ Спорт». Деньги на проект предоставить ФИФА.

По данным источника, РФС выкупил комплекс «Спутник-Спорт», в который входит пять футбольных полей. Во время ЧМ-2018 на этих стадионах тренировалась сборная Польши. Покупка полей обошлась организации в 200 миллионов рублей. В комплексе будет проведена реновация газонов, которая обойдется более чем в 300 миллионов.

Кроме того, РФС планирует построить большую базу с наличием до 15 полей и площадью 25 га. На строительство потребуется около 2,5 миллиарда рублей. Деньги будут выделены ФИФА для реализации проектов по развитию футбола в стране.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rfs-potratit-2-5-mlrd-rublej-na-stroitel-stvo-bazy-v-sochi/
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