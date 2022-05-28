Утвержден устав новой редакции с изменением квот для избрания в исполком РФС

Сегодня, 28 мая, проходит конференция Российского футбольного союза (РФС), на которой был утвержден устав новой редакции с изменениями квоты для избрания в исполком РФС.

Изменения квоты выглядят следующим образом:

1 президент РФС

3 руководителя лиг

3 представителя клубов РПЛ

1 представитель клубов ФНЛ

11 представителей МРО

7 представителей по квоте президента

1 представитель судейского комитета

1 представитель комитета по маркетингу

В документе закреплено юридическое название «Общероссийская общественная организация спортивная федерация по футболу «Российский футбольный союз»». Кроме того появилось сокращенное название на английском — RFU.