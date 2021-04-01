Гершкович рассказал, как Стрельцов подарил ему футбольные трусы за голевой пас на пустые ворота

Бывший форвард «Локомотива», «Торпедо», «Динамо» и сборной СССР, а сейчас глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович в большом интервью «СЭ» рассказал, как его партнер по атаке «Торпедо» Эдуард Стрельцов сделал ему подарок за голевой пас. Сегодня Гершковичу исполнилось 73 года.

— Со стороны отсидевшего Стрельцова по отношению к молодым игрокам была какая-то дедовщина?

— Абсолютно никакой. Эдик никогда в жизни даже голос не повышал. И не так часто подсказывал. Говорил: «Смотрите, что надо делать, и учитесь играть в футбол». То есть просил не выполнять то, что он скажет, а доходить до всего самим. Как-то сказал мне: «Когда у тебя небольшая возможность забить, посмотри — вдруг у кого-то это получится лучше. Знаешь, какое получишь удовольствие от этого!»

И когда мы играли со «Спартаком», был такой случай: я вышел на ворота с угла и мог бить сам, но покатил Эдику, и тот зашел с мячом в ворота. И тогда он сказал: «Теперь ты чувствуешь, что такое футбол?» — «Да, Эдуард Анатольевич». — «Ну, раз чувствуешь, значит, с меня подарок». И подарил мне свои новенькие футбольные трусы. Я в них с такой гордостью тренировался!



— На игры в них не выходили?



— Нет, потому что они мне были немного великоваты.

(Игорь Рабинер)

Полное интервью Михаила Гершковича читайте здесь.