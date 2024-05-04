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Сегодня, 07:46

Гвардиола назвал сборную, способную выиграть чемпионат Европы

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о сборной Англии в преддверии чемпионата Европы.

«Они на самом деле хорошо. Дело не только в талантливых игроках, а во всем комплексе, во всей сборной, и Гарет Саутгейт прекрасно знает, что ему нужно делать.

Ощущение, что сборная Англии на последних чемпионатах мира и Европы делает определенные шаги, близка к тому, чтобы завоевать трофей», — цитирует Гвардиолу The Telegraph.

Сборная Англии на чемпионате Европы попала в группу С, вместе с Данией, Сербией и Словенией. Турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

Хосеп Гвардиола
Сборная Англии по футболу
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