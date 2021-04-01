Гершкович рассказал, как умирал Стрельцов

Бывший форвард «Локомотива», «Торпедо», «Динамо» и сборной СССР, а теперь глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович, которому сегодня исполнилось 73 года, в большом интервью «СЭ» рассказал, как был в больнице у Эдуарда Стрельцова за день до его смерти от онкологического заболевания.

— Вы не участвовали в той страшной поездке ветеранов под Чернобыль, где Стрельцов, говорят, и глотнул роковую дозу радиации?

— Нет. Не мог поехать, потому что работал в «Динамо» и не было времени. Многие не понимали, что это такое...

— За сколько времени до смерти видели Стрельцова в последний раз?

— В ночь перед тем, как он умер. 21 июля у него день рождения, и мы с Вячеславом Соловьевым поехали в больницу на Каширку. Заходим в палату, Эдик под капельницами. Начинаем поздравлять, а он только глазами показал: мол, слышу. И ночью его не стало.

— Помните историю, что о смерти Эдуарда Анатольевича сообщили по стадиону, когда он еще был жив?

— Конечно. Мы были на какой-то игре дня за три. Я оттуда позвонил Игорю, сыну Эдика, и спросил, как дела у отца. Тот ответил, что ситуация тяжелая. Потом Соловьев взял трубку — и, поговорив с Игорем, сказал: «Все, конец». Кто-то это услышал — и объявили по стадиону. Хотя речь шла о том, что шансов на выздоровление нет. Получился испорченный телефон.

— Правду сказал Игорь Стрельцов, что вы с бывшим управделами президента России Павлом Бородиным устроили жену Стрельцова в кремлевскую больницу после второго инсульта, и там ее выходили?

— Да. Пал Палыч всегда очень трепетно к ветеранам относился. Действительно, он устроил ее туда, а я об этом попросил.

— Еще слова Игоря: мол, вы с Бородиным вылили половину канистры цемента под памятник Стрельцову на Ваганькове, чтобы тот не заваливался.

— Лично мы этого не делали — просто Пал Палыч дал указания. Кого-то рядом хоронили — и, видимо, памятник покосился. Мы просто поспособствовали тому, чтобы за могилой там хорошо следили. Не без помощи Бородина и Валентину Козьмичу пробили место на центральной аллее Ваганькова.

(Игорь Рабинер)

Полное интервью Михаила Грешковича читайте здесь.