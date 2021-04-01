«Миша, поверь: сидеть должен был другой человек». Гершкович рассказал о разговоре со Стрельцовым

Бывший форвард «Локомотива», «Торпедо», «Динамо» и сборной СССР Михаил Гершкович в большом интервью «СЭ» рассказал о разговоре с партнером по «Торпедо» Эдуардом Стрельцовым на тему справедливости его отправки за решетку по делу об изнасиловании. Сегодня Гершковичу исполнилось 73 года.

— Про роковую ситуацию, когда Стрельцова посадили, он в разговорах с вами когда-нибудь вспоминал?



— У нас был один разговор с ним на эту тему. Эдуард сказал: «Миша, мне, конечно, не очень приятно все это вспоминать, потому что я многое потерял из-за той ситуации. Но поверь мне, сидеть должен был другой человек. Я не виноват в том, что произошло». И тема была закрыта. Больше никогда его об этом не спрашивал, и он не возвращался.



Ему не было смысла меня обманывать. Имя того, кто виноват, он не назвал. Не напрямую, но косвенно его невиновность подтверждается тем, что в местах заключения его опекали. Будь все иначе, по этой статье такое было бы.

(Игорь Рабинер)

Полное интервью Михаила Гершковича читайте здесь.