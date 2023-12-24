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Французский суд в январе 2024 года рассмотрит апелляцию об УДО для российского фаната

Виктория Кравченко
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Российский футбольный фанат Павел Косов, задержанный после беспорядков в Марселе на Евро-2016, продолжает бороться за условно-досрочное освобождение.

Он был приговорен к 10 годам заключения французским судом. Российский гражданин со своим французским адвокатом Аленом Дюфло при поддержке Посольства РФ в Париже ходатайствовал об УДО и сокращении срока отбывания наказания в 2022-м году.

По данным Sport24, суд не вынес решение по этому обращению в пределах установленного законом срока в 4 месяца. Адвокат Косова в марте 2023 года подал новое ходатайство о освобождении с высылкой в Россию.

Слушание по УДО для Косова назначено на 30 января.

Источник: https://sport24.ru/football/news-607062-frantsuzskiy-sud-v-yanvare-rassmotrit-apellyatsiyu-ob-udo-dlya-rossiyskogo-fanata
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 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
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 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
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 - : -
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 - : -
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