Футбол
Новости
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Главная
Футбол

Сегодня, 21:02

ФИФА призвала начинать все футбольные матчи с минуты молчания в память о Пеле

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Международная федерация футбола (ФИФА) попросила до конца следующей недели начинать все матчи с минуты молчания в память о Пеле, сообщает Sky News.

По данным источника, ФИФА разослала данные сообщения всем входящим в нее 211 национальным ассоциациям.

«ФИФА призывает всех организаторов соревнований проводить минуту молчания перед каждым футбольным матчем в предстоящие выходные и неделю после них», — говорится в просьбе ФИФА.

Ранее сообщолось, что матчи чемпионата Франции и Испании будут начинаться с минуты молчания в память о бразильском футболисте.

Пеле скончался 29 декабря в возрасте 82 лет из-за множественного отказа органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки. Он единственный в истории трехкратный чемпион мира в качестве футболиста.

Пеле
ФИФА
1
0
Читайте также
Трехкратный чемпион мира Пеле умер в возрасте 82 лет
Главные спортивные события-2022: феерия Большунова, самый необычный ЧМ в истории и другие
Правительство предложило прекратить действие в отношении РФ договоров Совета Европы
19FortyFive назвал ошибкой Вашингтона упущенный шанс договориться с Москвой
Зеленский заключил соглашение с финансовой компанией BlackRock
Путин поздравил ряд мировых лидеров с Новым годом и Рождеством
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Непомнящий: «В моей жизни Пеле оставил большой след»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости