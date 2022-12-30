ФИФА призвала начинать все футбольные матчи с минуты молчания в память о Пеле

Международная федерация футбола (ФИФА) попросила до конца следующей недели начинать все матчи с минуты молчания в память о Пеле, сообщает Sky News.

По данным источника, ФИФА разослала данные сообщения всем входящим в нее 211 национальным ассоциациям.

«ФИФА призывает всех организаторов соревнований проводить минуту молчания перед каждым футбольным матчем в предстоящие выходные и неделю после них», — говорится в просьбе ФИФА.

Ранее сообщолось, что матчи чемпионата Франции и Испании будут начинаться с минуты молчания в память о бразильском футболисте.

Пеле скончался 29 декабря в возрасте 82 лет из-за множественного отказа органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки. Он единственный в истории трехкратный чемпион мира в качестве футболиста.