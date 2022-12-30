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Непомнящий: «В моей жизни Пеле оставил большой след»

Непомнящий отреагировал на смерть легендарного бразильского футболиста Пеле
Руслан Минаев
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Заслуженный тренер России Валерий Непомнящий отреагировал на смерть легендарного бразильского футболиста Пеле.

«Пеле оставил большой след в моей жизни. Мы — люди одного поколения. Наблюдал за его играми на чемпионатах. Он произвел впечатление не только как гений футбола, но и как личность. После того, как была опубликована его книга, почти вся безграмотная Бразилия решила прочесть ее. Именно после этого в Бразилии начали обучаться грамоте.

Очень сожалею об утрате, но его память на века. Пеле прожил великую жизнь! Он единственный трехкратный чемпион мира как игрок и выдающийся человек как личность. Для того, чтобы встать с ним на один уровень, нужно прожить такую же жизнь. Пеле — король футбола!» — цитирует Непомнящего Sport24

Пеле умер в четверг, 29 декабря, в возрасте 82 лет на фоне осложнений из-за рака прямой кишки. Он является единственным трехкратным чемпионом мира (1958, 1962, 1970) среди футболистов. Также бразилец включен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1279 голов за карьеру.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-30-nepomnyashchiy-pele-ostavil-bolshoy-sled-v-moyey-zhizni
Валерий Непомнящий
Пеле
Футбол
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
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 - : -
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П
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Спартак

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