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Сегодня, 19:16

Сборная Узбекистана вышла в финал Кубка Азии и впервые в истории отправится на Олимпиаду

Виктория Кравченко
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Молодежная сборная Узбекистана обыграла команду Индонезии и вышла в финал Кубка Азии U23 — 2:0.

У победителей голом отметился Хусан Норчаев. Автогол индонезийского игрока помог Узбекистану увеличить преимущество в счете.

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев вышел в стартовом составе команды Узбекистана и был заменен на 90-й минуте встречи.

Соперник сборной Узбекистана по финальной встрече определится в матче сборных Японии и Ирака. Финал состоится 3 мая.

Команда Узбекистана впервые в истории отправится на Олимпиаду.

Сборная Узбекистана по футболу
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