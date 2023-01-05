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Экс-игрок «Москвы» и «Томи» Крунич может войти в тренерский штаб сборной Боснии и Герцеговины

Руслан Минаев
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Бывший полузащитник «Москвы» и «Томи» Бранислав Крунич может войти в тренерский штаб сборной Боснии и Герцеговины.

По данным betonmobile.ru, боснийца рассматривают, в качестве одного из помощников главного тренера национальной команды. 4 января команду возглавил Фарук Хаджибегич.

43-летний Крунич завершил игровую карьеру в 2013 году. В России он выступал в составе «Москвы», «Томи» и «Динамо» из Брянска.

Источник: https://betonmobile.ru/eks-poluzashhitnik-moskvyi-krunich-mozhet-voyti-v-trenerskiy-shtab-sbornoy-bosnii
Сборная Боснии и Герцеговины по футболу
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