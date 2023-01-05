Экс-игрок «Москвы» и «Томи» Крунич может войти в тренерский штаб сборной Боснии и Герцеговины
Бывший полузащитник «Москвы» и «Томи» Бранислав Крунич может войти в тренерский штаб сборной Боснии и Герцеговины.
По данным betonmobile.ru, боснийца рассматривают, в качестве одного из помощников главного тренера национальной команды. 4 января команду возглавил Фарук Хаджибегич.
43-летний Крунич завершил игровую карьеру в 2013 году. В России он выступал в составе «Москвы», «Томи» и «Динамо» из Брянска.
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|3
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|36
|
3
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|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
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|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
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|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
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|17
|8
|2
|7
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|
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|1
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|
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|7
|4
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|25
|
9
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|17
|7
|4
|6
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|
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|6
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|5
|5
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|
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|17
|5
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|
13
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|17
|1
|10
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|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
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|16-36
|12
|
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|6
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|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
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Квинси Промес
Спартак
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|
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Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
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Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
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|И
|К
|Ж
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Дмитрий Баринов
Локомотив
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|3
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Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
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Торпедо М
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