Экс-игрок «Москвы» и «Томи» Крунич может войти в тренерский штаб сборной Боснии и Герцеговины

Бывший полузащитник «Москвы» и «Томи» Бранислав Крунич может войти в тренерский штаб сборной Боснии и Герцеговины.

По данным betonmobile.ru, боснийца рассматривают, в качестве одного из помощников главного тренера национальной команды. 4 января команду возглавил Фарук Хаджибегич.

43-летний Крунич завершил игровую карьеру в 2013 году. В России он выступал в составе «Москвы», «Томи» и «Динамо» из Брянска.