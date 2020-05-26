Акинфеев и фонд «Страна футбола» проведут турнир по Киперболу. Эту разновидность футбола придумал вратарь ЦСКА

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев и его фонд «Страна футбола» при поддержке Департамента спорта города Москвы представляют новый формат игры в футбол — Кипербол (KeeperВall).

Регламент игры в Кипербол предусматривает 2 тайма по 15 минут чистого времени, ограничение времени владения мячом и главное — определение победителя в серии из 7 послематчевых пенальти. Серия пенальти проводится с учетом игры команды в основное время: победа команды с разницей от 1-го до 3-х мячей засчитывается как один забитый пенальти в серии, победа с разницей более 3-х мячей — как 2 забитых пенальти. Таким образом, игра вратаря становится определяющей.

— Целью Кипербола является популяризация среди молодого поколения достижений наших выдающихся вратарей, сохранение преемственности традиций отечественной вратарской школы и выявление новых талантов, — отметил Акинфеев.- Обратившись к истории российского футбола, мы обнаружили, что практически все вратари, выступавшие за сборные СССР и России на чемпионатах мира и Европы, представляли на тот момент московские футбольные клубы: Алексей Хомич, Лев Яшин, Владимир Пильгуй, Александр Уваров — «Динамо», Владимир Маслаченко, Ринат Дасаев, Станислав Черчесов — «Cпартак», Анзор Кавазашвили — «Торпедо» и «Спартак», Руслан Нигматуллин, Сергей Овчинников — «Локомотив», Дмитрий Харин, Владимир Габулов, — ЦСКА...

Таким образом, Москва является центром советских и российских вратарских традиций, настоящей столицей вратарей.

В то же время Акинфеев от лица фонда «Страна футбола» обратился в правительство Москвы с предложением, после снятия всех санитарно-эпидемиологических ограничений провести на территории Лужников первый выставочный турнир по Киперболу, участниками которого станут юношеские футбольные команды административных округов столицы.

Данное обращение нашло отклик у властей города.

Более подробно с правилами Кипербола можно ознакомиться на сайте Фонда «Страна Футбола».

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