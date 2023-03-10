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Сегодня, 15:25

Агент объяснил, почему российские футболисты не переходят в израильские клубы

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Израильский агент Яков Гершензон поделился мнением о том, почему российские футболисты редко переезжают в чемпионат Израиля.

«Потому что футбол в России, на Украине и на всем постсоветском пространстве наладился. А в чемпионате Израиля уровень зарплат с 1990-х не так существенно поднялся. Если тогда хорошему футболисту платили 5 тысяч долларов в месяц, то сейчас платят 15 тысяч. У единиц зарплата доходит до 20 тысяч. Для сильного игрока из той же РПЛ это не зарплата. Поэтому Израиль им и не был интересен, никто не хотел сюда ехать. В последний год ситуация изменилась: снова появились русские, украинцы, белорусы, казахи», — приводит слова Гершензона «Чемпионат».

С лета прошлого года в Израиле выступает Магомед Шапи-Сулейманов. «Хапоэль» Беэр Шева арендовал россиянина у «Краснодара». В зимнее трансферное окно на правах аренды к израильскому «Бейтару» присоединились два российских защитника: Сергей Бородин и Григорий Морозов.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5026437-agent-dlya-veduschih-igrokov-rpl-20-tys-v-mesyac-ne-zarplata-poetomu-ne-hotyat-v-izrail.html
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