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Сегодня, 18:24

Дмитрий Губерниев — о желании Ари стать депутатом: «Он гражданин России, пусть выиграет выборы»

Алина Савинова
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Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что не видит проблем в желании бывшего футболиста «Спартака» Ари стать депутатом.

«Он гражданин России, пусть выиграет выборы и станет депутатом. В чем проблема? В России много спортсменов, которые хотят в Госдуму? Это проблема не спортсменов, а их избирателей ведь. Если их выберут, значит, будет депутатом. Либо по партийным спискам, либо по одномандатным округам. Вообще без проблем. 50/50 — или будет депутатом, или не будет», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Губерниева.

Ранее Ари рассказал, что его в Бразилии называют депутатом. По его словам, это связано с тем, что он занимается благими делами в своем районе.

В 2018 году бразилец получил российское гражданство.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005043472_guberniev__o_jelanii_ari_stat_deputatom_on_grajdanin_rossii_pust_vyiigraet_vyiboryi
Футбол
Дмитрий Губерниев
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Агент объяснил, почему российские футболисты не переходят в израильские клубы
Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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Торпедо – Урал
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Спартак – Факел
 - : -
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
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Краснодар – Динамо
 - : -
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
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Ростов – Пари НН
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