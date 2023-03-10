Роберт Евдокимов может возглавить «Арарат-Армению»
Российский специалист Роберт Евдокимов близок к тому, чтобы стать главным тренером «Арарата-Армения», сообщает Metaratings.
53-летний тренер в ближайшее время должен прилететь в Армению.
Последним местом работы Евдокимова была «Кубань», которую он покинул в ноябре прошлого года. До этого специалист тренировал «Нижний Новгород», «Ротор», «Тобол», «Оренбург» и «КАМАЗ».
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|18
|3
|4
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|10.03
|19:00
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Сочи – Оренбург
|- : -
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|- : -
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|- : -
|12.03
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|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
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|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
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Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
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|П
|
|
Александр Соболев
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|7
|
|
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Краснодар
|7
|
|
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|Ж
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Локомотив
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