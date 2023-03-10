Роберт Евдокимов может возглавить «Арарат-Армению»

Российский специалист Роберт Евдокимов близок к тому, чтобы стать главным тренером «Арарата-Армения», сообщает Metaratings.

53-летний тренер в ближайшее время должен прилететь в Армению.

Последним местом работы Евдокимова была «Кубань», которую он покинул в ноябре прошлого года. До этого специалист тренировал «Нижний Новгород», «Ротор», «Тобол», «Оренбург» и «КАМАЗ».