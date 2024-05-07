FootMercato: Саутгейт является основным кандидатом на должность главного тренера «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» рассматривает Гарета Саутгейта в качестве основного кандидата на должность главного тренера, сообщает FootMercato.

Отмечается, что клуб близок к договоренности с тренером сборной Англии. О сделке могут объявить после чемпионата Европы 2024 года, который пройдет с 14 июня по 14 июля.

Ранее Daily Mail сообщал, что футболисты «Манчестер Юнайтед» уверены, что нынешний главный тренер клуба Эрик тен Хаг уйдет по окончании сезона.