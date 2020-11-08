Михаил Боярский: «Ситуация Дзюбы наверняка повлияет и на его положение в «Зените»

Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в беседе с «СЭ» прокомментировал решение главного тренера сборной России Станислава Черчесова исключить нападающего Артема Дзюбу из заявки национальной команды на ближайшие матчи.

— Не могу оценивать поступки Черчесова, я некомпетентен в этом вопросе. Думаю, от того, что он не вызвал Дзюбу, особо ничего не изменится, — сказал Боярский «СЭ». — Но такого «столба», в хорошем смысле этого слова, у нас в команде нету. Все верховые мячи его, он играет головой лучше всех.

Вся эта ситуация Артема наверняка повлияет и на его положение в «Зените». Так что сегодня с «Краснодаром» будет проблематично. Если мы проиграем, это станет нехорошим знаком. Нас ожидает крепкий орешек, с «Краснодаром» очень сложно, — заявил Боярский. (Сергей Федоров)

Сборная России проведет три матча в ноябре: товарищеский с Молдавией (12 ноября) и два в рамках Лиги наций — против Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября). Все игры состоятся на выезде.

На сбор кроме Дзюбы были вызваны нападающие Антон Заболотный («Сочи») и Александр Соболев («Спартак»), а Федор Смолов («Локомотив») вошел в резервный список.