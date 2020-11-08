Дзюба выведен из состава сборной России на матчи ноября
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что нападающий «Зенита» и капитан национальной команды Артем Дзюба выведен из состава на ноябрьские матчи сборной.
По словам Черчесова, решение было принято с целью оградить сборную и самого футболиста от излишнего негатива и напряжения.
Ранее в сети появилось видео интимного содержания, на котором, вероятно, записан сам футболист.
Сборная России проведет три матча в ноябре: товарищеский с Молдавией (12 ноября) и два в рамках Лиги наций — против Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября). Все игры состоятся на выезде.
На сбор кроме Дзюбы были вызваны нападающие Антон Заболотный («Сочи») и Александр Соболев («Спартак»), а Федор Смолов («Локомотив») вошел в резервный список.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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