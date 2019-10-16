8 титулов чемпиона страны, пять Кубков Содружества и просто легенда. Тихонову — 49
10:47
УЕФА в своем официальном Twitter поздравил с 49-летием бывшего полузащитника и капитана «Спартака» Андрея Тихонова.
Тихонов играл за красно-белых с 1992 по 2000 год, за этот период он успел выиграть 8 титулов чемпиона страны, двукратным обладателем Кубка России, пятикратным обладателем Кубка чемпионов Содружества.
Всего на клубном уровне он провел 430 матчей, в которых забил 118 голов и отдал 87 голевых передач.
? Поздравляем с 49-летием восьмикратного чемпиона России, легенду @fcsm_official Андрея Тихонова! ??@rfpl | @TeamRussia pic.twitter.com/uW0gdENj5Y— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) October 16, 2019
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