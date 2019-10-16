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Новости   //    Футбол   //    "У своих ворот"

8 титулов чемпиона страны, пять Кубков Содружества и просто легенда. Тихонову — 49

10:47
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УЕФА в своем официальном Twitter поздравил с 49-летием бывшего полузащитника и капитана «Спартака» Андрея Тихонова.

Тихонов играл за красно-белых с 1992 по 2000 год, за этот период он успел выиграть 8 титулов чемпиона страны, двукратным обладателем Кубка России, пятикратным обладателем Кубка чемпионов Содружества.

Всего на клубном уровне он провел 430 матчей, в которых забил 118 голов и отдал 87 голевых передач.

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Материалы сюжета: «Спартак» и Тедеско: у красно-белых — новый тренер




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