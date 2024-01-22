Прием заявок на конкурс «Россия — футбольная страна» завершится 4 февраля

Прием заявок на четвертый всероссийский конкурс проектов массового футбола «Россия — футбольная страна» завершится 4 февраля, сообщает пресс-служба РФС.

Отмечается, что с 10 декабря Российский футбольный союз получил 415 заявок на участие.

Всего в рамках конкурса представлено восемь номинаций: лучший массовый проект в футболе; лучший проект для лиц с ОВЗ; лучший проект для женщин; лучшая любительская лига; лучший любительский клуб; лучший профессиональный клуб в области развития массового футбола; лучшая футбольная инициатива; лучший проект для детей.

Победители в каждой номинации получат по 350 тысяч рублей. Участникам, занявшим вторые места, достанется по 300 тысяч рублей. За третье место будет выплачено 250 тысяч рублей. Победитель конкурса будет выбран народным голосованием.