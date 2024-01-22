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«У своих ворот»

Сегодня, 17:41

Прием заявок на конкурс «Россия — футбольная страна» завершится 4 февраля

Алина Савинова
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Прием заявок на четвертый всероссийский конкурс проектов массового футбола «Россия — футбольная страна» завершится 4 февраля, сообщает пресс-служба РФС.

Отмечается, что с 10 декабря Российский футбольный союз получил 415 заявок на участие.

Всего в рамках конкурса представлено восемь номинаций: лучший массовый проект в футболе; лучший проект для лиц с ОВЗ; лучший проект для женщин; лучшая любительская лига; лучший любительский клуб; лучший профессиональный клуб в области развития массового футбола; лучшая футбольная инициатива; лучший проект для детей.

Победители в каждой номинации получат по 350 тысяч рублей. Участникам, занявшим вторые места, достанется по 300 тысяч рублей. За третье место будет выплачено 250 тысяч рублей. Победитель конкурса будет выбран народным голосованием.

Источник: https://www.rfs.ru/news/219847
Футбол
РФС
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