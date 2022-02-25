Сампаоли признался, что на месте тренера «Карабаха» не просил бы отменить гол рукой

Главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли после победы над «Карабахом» (3:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги конференций отметил, что соперник сыграл лучше. Также он признался, что впервые в его карьере соперник признался в забитом рукой голе.

«Карабах» в обоих матчах сыграл лучше нас, мы победили только за счет индивидуального мастерства своих футболистов. Лучшим игроком встречи назвал бы Стива Манданда.

Что касается признания соперника о том, что их гол был забит рукой, то я никогда в жизни такого не видел. Такое человечное решение в турнире такого уровня... Я бы хотел быть на месте Гурбана Гурбанова. Честно скажу, если бы такое случилось со мной, я бы не просил арбитра изменить решение, а просто радовался бы голу. Но этот случай стал опытом для меня", — цитирует пресс-служба УЕФА Сампаоли.

Напомним, в начале матча Ибраима Ваджи забил «Марселю» рукой, что не заметили арбитры. Однако главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов заставил свою команду признаться в нарушении правил.