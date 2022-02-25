Футбол
Лига конференций
Новости
Статьи Таблица Календарь Статистика
Главная
Футбол
Лига конференций

Сегодня, 05:08

Сампаоли признался, что на месте тренера «Карабаха» не просил бы отменить гол рукой

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли после победы над «Карабахом» (3:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги конференций отметил, что соперник сыграл лучше. Также он признался, что впервые в его карьере соперник признался в забитом рукой голе.

&laquo;Реал Сосьедад&nbsp;&mdash; &laquo;Лейпциг&raquo;. Доменико Тедеско. Пенальти от Карасева не спас Спаллетти от великолепной «Барселоны», Тедеско стал ближе к встрече со «Спартаком»

«Карабах» в обоих матчах сыграл лучше нас, мы победили только за счет индивидуального мастерства своих футболистов. Лучшим игроком встречи назвал бы Стива Манданда.

Что касается признания соперника о том, что их гол был забит рукой, то я никогда в жизни такого не видел. Такое человечное решение в турнире такого уровня... Я бы хотел быть на месте Гурбана Гурбанова. Честно скажу, если бы такое случилось со мной, я бы не просил арбитра изменить решение, а просто радовался бы голу. Но этот случай стал опытом для меня", — цитирует пресс-служба УЕФА Сампаоли.

Напомним, в начале матча Ибраима Ваджи забил «Марселю» рукой, что не заметили арбитры. Однако главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов заставил свою команду признаться в нарушении правил.

Лига конференций. 1/16 финала
24 февр, 20:45. Tofig Bahramov - Republic Stadium (Баку)
Карабах
0:3
Марсель
Голы
Гей, 12 (0:1), Гендузи, 77 (0:2), де ла Фуэнте, 90+2 (0:3)
Карабах
Гугешашвили Медведев Вешович Медина Гараев (Ибрагимли, 81) Андраде Зубир (Гурбанлы, 81) Озобич (Шейдаев, 54) Кади Байрамов Ваджи (Ахмедзаде, 68)
Марсель
Манданда Салиба Перес Чалета-Цар Камара Гендузи Ронжье Гей (Колашинац, 82) Пайет (Харит, 82) Дьенг (де ла Фуэнте, 82) Бакамбю (Дженгиз Юндер, 59)
Предупреждения
Озобич 36’, Медина 48’, Кади 57’  -  Альваро Гонсалес 36’, Гей 36’, Чалета-Цар 43’, Бакамбю 53’, Пайет 73’
Судьи
Франковски (Польша)

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaconferenceleague/match/2033386--qarabag-vs-marseille/
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Марсель
Хорхе Сампаоли
0

Читайте также

«Перед матчем чувствовался «фактор Марадоны». Спаллетти — о поражении от «Барселоны»
Кузьмин рассказал, что нужно Петровскому для победы над Ойялом
Семак объяснил, почему Ракицкий не сыграл против «Бетиса»
«Барселона» показала свой лучший футбол в сезоне». Хави — о победе над «Наполи»
Биатлонистка чуть не умерла на Олимпиаде. Но как ни в чем не бывало возвращается на лыжню
Реклама
Материалы сюжета: Лига Европы: «Зенит» — «Бетис» и другие матчи нокаут-раунда
«Перед матчем чувствовался «фактор Марадоны». Спаллетти — о поражении от «Барселоны»
Голы Малиновского, де Йонга, Орты и Силвы претендует на звание лучшего за неделю в Лиге Европы
Тареми, Тавернье, Малиновский и Орта претендуют на звание игрока недели в Лиге Европы
Гвидо Родригес: «Зенит» больше атаковал, поскольку им нужна была победа»
«Обидно, но нужно принять этот результат». Сутормин — о матче с «Бетисом»
Политано назвал причину поражения «Наполи» от «Барселоны»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ПАОК в серии пенальти победил «Мидтьюлланн» и вышел в 1/8 Лиги конференций

«Принимать справделивые решения несложно». Гурбанов — о просьбе отменить гол забитый рукой
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости