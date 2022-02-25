ПАОК в серии пенальти победил «Мидтьюлланн» и вышел в 1/8 Лиги конференций
ПАОК дома обыграл «Мидтьюлланн» и вышел в 1/8 финала Лиги конференций.
Основное время матча завершилось со счетом 2:1 в пользу ПАОКА. Забитыми мячами в игре отметились Андрия Живкович и Виейринья. Единственный гол за «Мидтьюлланн» забил Даниэль Хеэг.
Однако игра не была завершена, так как по итогу двух встреч счет был 2:2.
В матче началось дополнительно время, но победитель не был определен в данный отрезок времени.
В серии пенальти сильнее оказался ПАОК (5:3).
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20 дек 2021 13:20
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