ПАОК в серии пенальти победил «Мидтьюлланн» и вышел в 1/8 Лиги конференций

ПАОК дома обыграл «Мидтьюлланн» и вышел в 1/8 финала Лиги конференций.

Основное время матча завершилось со счетом 2:1 в пользу ПАОКА. Забитыми мячами в игре отметились Андрия Живкович и Виейринья. Единственный гол за «Мидтьюлланн» забил Даниэль Хеэг.

Однако игра не была завершена, так как по итогу двух встреч счет был 2:2.

В матче началось дополнительно время, но победитель не был определен в данный отрезок времени.

В серии пенальти сильнее оказался ПАОК (5:3).