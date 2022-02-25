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Сегодня, 01:42

ПАОК в серии пенальти победил «Мидтьюлланн» и вышел в 1/8 Лиги конференций

Анна Горшкова
Корреспондент

ПАОК дома обыграл «Мидтьюлланн» и вышел в 1/8 финала Лиги конференций.

Основное время матча завершилось со счетом 2:1 в пользу ПАОКА. Забитыми мячами в игре отметились Андрия Живкович и Виейринья. Единственный гол за «Мидтьюлланн» забил Даниэль Хеэг.

Однако игра не была завершена, так как по итогу двух встреч счет был 2:2.

В матче началось дополнительно время, но победитель не был определен в данный отрезок времени.

В серии пенальти сильнее оказался ПАОК (5:3).

Лига Европы. 1/16 финала
24 февр, 23:00. Municipal de Braga (Брага)
Брага
2:0
Шериф
Голы
Медейруш, 17 (1:0), Орта, 43 (2:0)
Брага
Матеус Коуту (Бруну Родригеш, 90) Витор Тормена Карму Фабиану Силва Аль-Мусрати Орта (Каштру, 90) Орта Медейруш (Руис, 74) Гомиш (Моура, 64) Витор Оливейра (Мигел Фале, 109)
Шериф
Атанасиадис Раделич Жюльен Дуланто Петро Аддо Тилль Траоре Яхшибоев (Басит, 111) Бруну Янсане (Николов, 46)
Предупреждения
Витор Оливейра 69’, Моура 85’  -  Траоре 21’, Петро 66’, Николов 85’, Тилль 88’, Яхшибоев 90+4’, Дуланто 115’
Судьи
Мартинес (Испания)
Футбол
Лига конференций
ФК Мидтьюлланн
ФК ПАОК
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