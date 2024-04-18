«Фиорентина» на своем поле примет «Викторию» в ответном матче четвертьфинала Лиги конференций сезона-2023/24 в четверг, 18 апреля. Встреча пройдет на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции, Италия. Начало — в 19:45 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция встречи «Фиорентина» — «Виктория» пройдет на телеканале «Матч! Футбол 1» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Начало — в 19.30 мск.

Ключевые события первого матча четвертьфинала Лиги конференций между «Фиорентиной» и «Викторией» будут доступны в матч-центре «СЭ».

В первой игре, которая состоялась в Чехии 11 апреля, «Виктория Пльзень» и «Фиорентина» сыграли вничью. Матч завершился со счетом 0:0.

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