Эмилиано Мартинес провоцировал фанатов «Лилля» после победы в Лиге конференций
Вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес провоцировал фанатов «Лилля» после выхода с командой в полуфинал Лиги конференций.
Аргентинец отразил два пенальти в серии и помог бирмингемцам победить. «Астон Вилла» выиграла у «Лилля» в серии одиннадцатиметровых — 4:3. Результат по сумме двух матчей — 3:3.
После финального свистка Мартинес подбежал к трибунам «догов» и начал танцевать. После чего жестом показал болельщикам вести себя тише.
В серии пенальти голкипер получил вторую желтую карточку в матче, но не был удален из-за правила дополнительного времени.
«Астон Вилла» в полуфинале Лиги конференций встретится с победителем противостояния «Олимпиакос» — «Фенербахче» (3:2 — после первого матча).
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