Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов после поражения от «Марселя» в ответном матче 1/16 финала Лиги конференций признался, что не хочет много говорить об отмененном голе рукой.

«Я говорил, что мы будем рисковать. Мы создали бесчисленное количество моментов у чужих ворот, но не забили, в то время как соперник свои шансы использовал.

Отвечать на вопросы об отмененном голе мне теперь будет тяжелее всего, не хочу, чтобы это много обсуждалось. Я хотел поступить как настоящий азербайджанец. Спросил у игрока, и он сказал, что забил гол рукой. Принимать справделивые решения несложно.

Напомним, в начале матча Ибраима Ваджи забил «Марселю» рукой, что не заметили арбитры. Однако главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов заставил свою команду признаться в нарушении правил.