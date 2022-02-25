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«Принимать справделивые решения несложно». Гурбанов — о просьбе отменить гол забитый рукой

Гурбанов прокомментировал поражение «Карабаха» от «Марселя»
Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов после поражения от «Марселя» в ответном матче 1/16 финала Лиги конференций признался, что не хочет много говорить об отмененном голе рукой.

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«Я говорил, что мы будем рисковать. Мы создали бесчисленное количество моментов у чужих ворот, но не забили, в то время как соперник свои шансы использовал.

Отвечать на вопросы об отмененном голе мне теперь будет тяжелее всего, не хочу, чтобы это много обсуждалось. Я хотел поступить как настоящий азербайджанец. Спросил у игрока, и он сказал, что забил гол рукой. Принимать справделивые решения несложно.

Напомним, в начале матча Ибраима Ваджи забил «Марселю» рукой, что не заметили арбитры. Однако главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов заставил свою команду признаться в нарушении правил.

Лига конференций. 1/16 финала
24 февр, 20:45. Tofig Bahramov - Republic Stadium (Баку)
Карабах
0:3
Марсель
Голы
Гей, 12 (0:1), Гендузи, 77 (0:2), де ла Фуэнте, 90+2 (0:3)
Карабах
Гугешашвили Медведев Вешович Медина Гараев (Ибрагимли, 81) Андраде Зубир (Гурбанлы, 81) Озобич (Шейдаев, 54) Кади Байрамов Ваджи (Ахмедзаде, 68)
Марсель
Манданда Салиба Перес Чалета-Цар Камара Гендузи Ронжье Гей (Колашинац, 82) Пайет (Харит, 82) Дьенг (де ла Фуэнте, 82) Бакамбю (Дженгиз Юндер, 59)
Предупреждения
Озобич 36’, Медина 48’, Кади 57’  -  Альваро Гонсалес 36’, Гей 36’, Чалета-Цар 43’, Бакамбю 53’, Пайет 73’
Судьи
Франковски (Польша)
Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaconferenceleague/match/2033386--qarabag-vs-marseille/
Футбол
Лига конференций
ФК Карабах
ФК Марсель
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Сампаоли признался, что на месте тренера «Карабаха» не просил бы отменить гол рукой
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