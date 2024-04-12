Фонсека: «Лилль» проиграл, но я доволен своими игроками»

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека прокомментировал поражение от «Астон Виллы» (1:2) в первом матче 1/4 финала Лиги конференций.

«Мы создавали возможности для достижения лучшего результата. Мы проиграли, но я доволен ребятами. Они играли смело. Это был трудный матч, у «Астон Виллы» отличные игроки, отличный тренер и большой опыт, поэтому у них есть определенное преимущество, но мы и дальше должны верить, что все возможно», — цитирует пресс-служба УЕФА Фонсеку.

Ответная игра состоится во Франции через неделю, 18 апреля. Начало — в 19.45 по московскому времени.