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Фонсека: «Лилль» проиграл, но я доволен своими игроками»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека прокомментировал поражение от «Астон Виллы» (1:2) в первом матче 1/4 финала Лиги конференций.

«Мы создавали возможности для достижения лучшего результата. Мы проиграли, но я доволен ребятами. Они играли смело. Это был трудный матч, у «Астон Виллы» отличные игроки, отличный тренер и большой опыт, поэтому у них есть определенное преимущество, но мы и дальше должны верить, что все возможно», — цитирует пресс-служба УЕФА Фонсеку.

Ответная игра состоится во Франции через неделю, 18 апреля. Начало — в 19.45 по московскому времени.

 
Футболисты &laquo;Ромы&raquo; Ромелу Лукаку, Джанлука Манчини и&nbsp;Крис Смоллинг (слева направо). «Рома» обыграла «Милан», «Байер» в шаге от великого рекорда, у Эмери победа в 1000-м матче
Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaconferenceleague/match/2040506--aston-villa-vs-lille/
Футбол
Лига конференций
ФК Астон Вилла
ФК Лилль
Паулу Фонсека
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