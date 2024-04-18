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«Фенербахче» — «Олимпиакос»: смотреть трансляцию матча Лиги конференций

Ответный матч 1/4 финала Лиги конференций «Фенербахче» — «Олимпиакос» пройдет 18 апреля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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«Фенербахче» — «Олимпиакос».
Фото Reuters

«Фенербахче» на своем поле примет «Олимпиакос» в ответном матче четвертьфинала Лиги конференций сезона-2023/24 в четверг, 18 апреля. Игра пройдет на стадионе «Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле, Турция. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция встречи «Фенербахче» — «Олимпиакос» пройдет на телеканале «Матч! Игра» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Начало — в 21.45 мск. Ключевые события первого матча четвертьфинала Лиги конференций будут доступны в матч-центре «СЭ».

В первом матче греческий «Олимпиакос» победил турецкий «Фенербахче» со счетом 3:2. В составе победителей отличились Костас Фортунис, Стеван Йоветич и португалец Шикинью. У «Фенербахче» забивали Душан Тадич и Ирфан Кахведжи.

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ФК Фенербахче
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