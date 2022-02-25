Пенальти от Карасева не спас Спаллетти от великолепной «Барселоны», Тедеско стал ближе к встрече со «Спартаком»

Главные события ответных матчей плей-офф Лиги Европы и бонус из Лиги конференций.

Пике сравнялся с Куманом

На самое рейтинговое противостояние этого раунда «Наполи» прибыл на автобусе, который украсил портрет Диего Марадоны. Ранее это изображение с отпечатком пальца великого аргентинца использовалось на футболках, и все это было очень символично, ведь он играл как за неаполитанцев, так и за «Барселону».

Вот на таком автобусе «Наполи» собирается приехать на свой матч Лиги Европы сегодня ? pic.twitter.com/iV8vgFS3kf — Спорт-Экспресс (@sportexpress) February 24, 2022

И будь сейчас жив Марадона, продолжающая меняться и совершенствоваться каталонская команда ему бы в четверг очень понравилась. В ее игре была и мощь, позволившая Траоре протащить мяч к штрафной вопреки сопровождению трех оппонентов и выдать пас Жорди Альбе, и красота блестяще пробившего с дальней дистанции Френки де Йонга. Хорош был и пас пяткой в исполнении Феррана Торреса.

«Барса» вылетела на ворота «Наполи» после углового. Траоре выкатил на Альбу, и ветеран на опыте зарешал ?



Так каталонцы забили первый гол ? pic.twitter.com/WeIA6aPoDF — Матч ТВ (@MatchTV) February 24, 2022

2:0 на 13-й минуте — это было мощно. И, наверное, немного скучно для встречи с такой афишей. Однако «Наполи» играл бодро, а персональная активность Осимхена принесла хозяевам право на пенальти. Сергей Карасев назначил его не сразу, так как требовалось определить, где Тер Штеген попал по ноге нигерийскому форварду. ВАР сработал оперативно, российский арбитр указал на 11-метровую отметку, а Инсинье уже не промахнулся.

10 секунд — столько прошло от выноса Тер Штегена до изящного удара Де Йонга ?



Прекрасное завершение от голландца ? pic.twitter.com/dhTTK0O5Ns — Матч ТВ (@MatchTV) February 24, 2022

Но как же умна и безжалостна к сопернику была «Барселона»! В Неаполе она выдала одну из лучших с точки зрения качества игр под руководством Хави. У сине-гранатовых получалось если не все, то многое. Удар Пике на исполнение, после чего перевес гостей снова удвоился, выглядел словно знак качества. К тому же он в списке самых результативных защитников клуба в еврокубках догнал своего бывшего тренера Роналда Кумана (15 мячей).

«Барса» вспоминает, как доминировать ??



Четыре гола уже влетело в ворота «Наполи». Последний мяч — конфетка. Пас без касания от Де Йонга и реализация от Обамеянга ? pic.twitter.com/XyOcubzKsz — Матч ТВ (@MatchTV) February 24, 2022

В таких играх принято ставить не точки, а восклицательные знаки, что «Барселона» и сделала после перерыва. Пас Траоре, остроумный пропуск мяча Френки де Йонгом, завершающий удар Обамеянга в «девятку» — это высший класс. Каталонцы хорошеют буквально на глазах, и футболом в их исполнении снова можно наслаждаться. Но работы, судя по «привозу» потерявшего мяч в свой штрафной Нико Гонсалеса, у штаба Хави еще достаточно.

Нкунку снова герой «Лейпцига»

С наступлением нового года «Реал Сосьедад» наряду с «Баварией» стал самым непростым соперником для Доменико Тедеско. В первом матче «Лейпциг» спасся в концовке (2:2), и, как и тогда, в этот четверг лучший снайпер «быков» Нкунку снова показал себя мастером зарабатывать пенальти. И пусть первый из них Андре Силва не реализовал, к отраженному Райаном мячу успел Орбан. В общем, капитан в который уже раз пришел на выручку, а за осечку с 11-метровым Силва реабилитировался, эффектно пробив под перекладину из-за штрафной.

Advantage Leipzig in San Sebastian ?



?? Willi Orb?n#UEL pic.twitter.com/Mgp8IJo4yg — UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 24, 2022

Однако баски вернули интригу, причем ошибку судей исправил ВАР, ведь находившийся в офсайде игрок не коснулся мяча и не оказал влияния на эпизод. Но уже следующее обращение к просмотру вилеоповтора оказалось в пользу «Лейпцига», и снова постарался заставивший соперника сыграть рукой Нкунку. В этот раз к «точке» отправился Форсберг, и начинавший игру на скамейке штатный пенальтист уже не промахнулся. Возможная встреча Тедеско со «Спартаком» стала ближе.

Дортмунд не смог

Дортмунд верил в чудо, которое было бы невозможно при сохранении правила гостевого гола, ведь в первой игре «Рейнджерс» забил четыре раза. При прежнем регламенте это означало приговор, а сейчас даже пенальти не промахивающегося в таких эпизодах Тавернье сохранял «Боруссии» шансы. Только чтобы они стали реальными, от Дортмунда требовалось создать что-то существенное у чужих ворот.

Беллингему и Малену это удалось, до равновесия по сумме двух матчей было достаточно одного точного удара, но как быть с анархией в обороне?! В последнее время для команды Марко Розе это стало системной проблемой, поэтому Тавернье просто потеряли в паре метров от ворот. И это еще ВАР помог отменить третий мяч «джерс» из-за нарушения в центре поля, но от этого вылетевшим немцам не легче.

Португальская драма «Шерифа»

В первом матче после зимней паузы «Шериф» снова продемонстрировал свою состоятельность, да и в Португалии все могло быстро пойти по сценарию Юрия Вернидуба. Только в еврокубках цена момента слишком высока, а команда из Приднестровья верный шанс упустила. «Брага» же в первом тайме была на порядок эффективнее. Ей удалось забить относительно быстрый гол, а перед уходом на перерыв хозяева разыграли образцовую комбинацию с выводом на завершающий удар Рикарду Орты.

Казалось, такое развитие событий еще сильнее вдохновит «Брагу» и деморализует гостей. Однако «Шериф» паузу использовал с толком и довел дело до овертайма, которого могло и не быть, если бы не удивительный промах игрока хозяев из почти стопроцентной позиции. Развязка же наступила только серии пенальти, где промахи полевых игроков едва не нивелировал отразивший два удара подряд Атанасиадис, но дальше — благодаря своему великолепному вратарю Матеусу — все же идет «Брага».

Характер «Порту»

Грубая ошибка опытного Пепе могла дорого обойтись «Порту» — открывший счет Иммобиле такие просчеты обычно не прощает. Однако в первом матче «драконы» добились волевой победы, и выбрасывать белый флаг они не собирались. Правда, сравняли счет гости под свист трибун, ведь заработавший пенальти Тареми настолько картинно рухнул в штрафной, что сначала получил карточку за симуляцию. Но ВАР пригласил Дениза Айтекина к монитору, а там немец убедился: Милинкович-Савич действительно наступил на ногу форварду гостей, но тот едва не перехитрил сам себя, решив рухнуть на газон спустя секунду после фола. В конце концов, «Порту» повторил сценарий недельной давности, а Тареми стал героем игры, «черпачком» мягко забросив мяч на ворвавшегося за спины защитникам Урибе. Команда Маурицио Сарри простилась с еврокубками.

Победа в первом матче стоила «Аталанте» неимоверных усилий, однако кипящий эмоциями стадион «Олимпиакоса», который гнал греков вперед, бергамасков не испугал. Как и неделю назад в их составе нашелся герой в линии обороны, и эстафету от Джимсити перехватил Меле. Датчанин стал самой заметной фигурой первого тайма и в одном из эпизодов в борьбе со своим визави с носка пустил мяч между ногами Вацлика. А окончательно с интригой все стало ясно после дубля Малиновского, который является главным специалистом в чемпионатах топ-5 по количеству результативных ударов с дальней дистанции (7).

Лига конференций: несостоявшийся скандал

В третьем по статусу еврокубке мог случиться грандиозный скандал, ведь в этом турнире нет системы ВАР, и арбитр едва не засчитал мяч, который игрок «Карабаха» отправил в ворота «Марселя» рукой. К счастью, ошибку исправили, и французы сохранили имевшееся на тот момент минимальное преимущество. А споры вокруг эпизода получились жаркими, и одно из предупреждения получил оставшийся в запасе Альваро Гонсалес.