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Пенальти от Карасева не спас Спаллетти от великолепной «Барселоны», Тедеско стал ближе к встрече со «Спартаком»

Пенальти от Карасева не спас Спаллетти от великолепной «Барселоны», Тедеско стал ближе к встрече со «Спартаком»
Андрей Кузичев
Корреспондент
«Реал Сосьедад — «Лейпциг». Доменико Тедеско.
Фото AFP
Главные события ответных матчей плей-офф Лиги Европы и бонус из Лиги конференций.

Пике сравнялся с Куманом

Лига Европы. 1/16 финала
24 февр, 23:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
2:4
Барселона
Голы
Жорди Альба, 8 (0:1), де Йонг, 13 (0:2), Инсинье, 23 (1:2), Пике, 45 (1:3), Обамеянг, 59 (1:4), Политано, 87 (2:4)
Наполи
Мерет Мариу Руй Ррахмани Ди Лоренцо Кулибали Демме (Политано, 46) Эльмас Руис (Гулям, 74) Зелиньски (Мертенс, 74) Осимхен (Унас, 74) Инсинье (Петанья, 82)
Барселона
тер Штеген Дест Пике Араухо Жорди Альба Бускетс (Гави, 62) Педри (Гонсалес, 75) де Йонг Траоре (Дембеле, 75) Торрес (Пуч, 82) Обамеянг (де Йонг, 75)
Предупреждения
Зелиньски 56’, Руис 62’  -  Гави 90+3’
Судьи
Карасев (Москва)

На самое рейтинговое противостояние этого раунда «Наполи» прибыл на автобусе, который украсил портрет Диего Марадоны. Ранее это изображение с отпечатком пальца великого аргентинца использовалось на футболках, и все это было очень символично, ведь он играл как за неаполитанцев, так и за «Барселону».

И будь сейчас жив Марадона, продолжающая меняться и совершенствоваться каталонская команда ему бы в четверг очень понравилась. В ее игре была и мощь, позволившая Траоре протащить мяч к штрафной вопреки сопровождению трех оппонентов и выдать пас Жорди Альбе, и красота блестяще пробившего с дальней дистанции Френки де Йонга. Хорош был и пас пяткой в исполнении Феррана Торреса.

2:0 на 13-й минуте — это было мощно. И, наверное, немного скучно для встречи с такой афишей. Однако «Наполи» играл бодро, а персональная активность Осимхена принесла хозяевам право на пенальти. Сергей Карасев назначил его не сразу, так как требовалось определить, где Тер Штеген попал по ноге нигерийскому форварду. ВАР сработал оперативно, российский арбитр указал на 11-метровую отметку, а Инсинье уже не промахнулся.

Но как же умна и безжалостна к сопернику была «Барселона»! В Неаполе она выдала одну из лучших с точки зрения качества игр под руководством Хави. У сине-гранатовых получалось если не все, то многое. Удар Пике на исполнение, после чего перевес гостей снова удвоился, выглядел словно знак качества. К тому же он в списке самых результативных защитников клуба в еврокубках догнал своего бывшего тренера Роналда Кумана (15 мячей).

В таких играх принято ставить не точки, а восклицательные знаки, что «Барселона» и сделала после перерыва. Пас Траоре, остроумный пропуск мяча Френки де Йонгом, завершающий удар Обамеянга в «девятку» — это высший класс. Каталонцы хорошеют буквально на глазах, и футболом в их исполнении снова можно наслаждаться. Но работы, судя по «привозу» потерявшего мяч в свой штрафной Нико Гонсалеса, у штаба Хави еще достаточно.

Нкунку снова герой «Лейпцига»

Лига Европы. 1/16 финала
24 февр, 20:45. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
1:3
РБ Лейпциг
Голы
Орбан, 39 (0:1), Андре Силва, 59 (0:2), Субименди, 65 (1:2), Форсберг, 89 (1:3)
Нереализованный пенальти
Андре Силва 39
Реал Сосьедад
Райан Сальдуа Элустондо Айен Муньос Ле Норман (Сильва, 62) Субименди Субельдия Рафинья (Серлот, 84) Порту (Янузай, 62) Ойярсабаль Исак (Джуара, 90)
РБ Лейпциг
Гулачи Симакан Орбан Клостерманн Гвардиол Хенрикс (Анхелиньо, 68) Нкунку Ольмо (Поульсен, 79) Лаймер (Айдара, 64) Кампль (Адамс, 90) Андре Силва (Форсберг, 64)
Предупреждения
Андре Силва 63’, Орбан 72’, Кампль 85’
Судьи
Тэйлор (Англия)

С наступлением нового года «Реал Сосьедад» наряду с «Баварией» стал самым непростым соперником для Доменико Тедеско. В первом матче «Лейпциг» спасся в концовке (2:2), и, как и тогда, в этот четверг лучший снайпер «быков» Нкунку снова показал себя мастером зарабатывать пенальти. И пусть первый из них Андре Силва не реализовал, к отраженному Райаном мячу успел Орбан. В общем, капитан в который уже раз пришел на выручку, а за осечку с 11-метровым Силва реабилитировался, эффектно пробив под перекладину из-за штрафной.

Однако баски вернули интригу, причем ошибку судей исправил ВАР, ведь находившийся в офсайде игрок не коснулся мяча и не оказал влияния на эпизод. Но уже следующее обращение к просмотру вилеоповтора оказалось в пользу «Лейпцига», и снова постарался заставивший соперника сыграть рукой Нкунку. В этот раз к «точке» отправился Форсберг, и начинавший игру на скамейке штатный пенальтист уже не промахнулся. Возможная встреча Тедеско со «Спартаком» стала ближе.

Дортмунд не смог

Лига Европы. 1/16 финала
24 февр, 23:00. Ibrox Stadium (Глазго)
Рейнджерс
2:2
Боруссия Д
Голы
Таверньер, 22 (1:0), Беллингем, 31 (1:1), Мален, 42 (1:2), Таверньер, 67 (2:2)
Рейнджерс
Макгрегор Таверньер Бэйсси Голдсон Баришич (Балогун, 46) Ландстрем Джэк Арибо Эрфилд (Камара, 69) Кент Морелос
Боруссия Д
Кобель Шульц Хуммельс Менье (Вольф, 46) Дахуд Ройс (Витсель, 87) Брандт (Рейниер, 70) Беллингем Эмре Джан Азар (Мукоко, 70) Мален (Тиггес, 77)
Предупреждения
Ландстрем 39’  -  Беллингем 51’, Шульц 55’, Эмре Джан 67’
Судьи
Лаос (Испания)

Дортмунд верил в чудо, которое было бы невозможно при сохранении правила гостевого гола, ведь в первой игре «Рейнджерс» забил четыре раза. При прежнем регламенте это означало приговор, а сейчас даже пенальти не промахивающегося в таких эпизодах Тавернье сохранял «Боруссии» шансы. Только чтобы они стали реальными, от Дортмунда требовалось создать что-то существенное у чужих ворот.

Беллингему и Малену это удалось, до равновесия по сумме двух матчей было достаточно одного точного удара, но как быть с анархией в обороне?! В последнее время для команды Марко Розе это стало системной проблемой, поэтому Тавернье просто потеряли в паре метров от ворот. И это еще ВАР помог отменить третий мяч «джерс» из-за нарушения в центре поля, но от этого вылетевшим немцам не легче.

Португальская драма «Шерифа»

Лига Европы. 1/16 финала
24 февр, 23:00. Municipal de Braga (Брага)
Брага
2:0
Шериф
Голы
Медейруш, 17 (1:0), Орта, 43 (2:0)
Брага
Матеус Коуту (Бруну Родригеш, 90) Витор Тормена Карму Фабиану Силва Аль-Мусрати Орта (Каштру, 90) Орта Медейруш (Руис, 74) Гомиш (Моура, 64) Витор Оливейра (Мигел Фале, 109)
Шериф
Атанасиадис Раделич Жюльен Дуланто Петро Аддо Тилль Траоре Яхшибоев (Басит, 111) Бруну Янсане (Николов, 46)
Предупреждения
Витор Оливейра 69’, Моура 85’  -  Траоре 21’, Петро 66’, Николов 85’, Тилль 88’, Яхшибоев 90+4’, Дуланто 115’
Судьи
Мартинес (Испания)

В первом матче после зимней паузы «Шериф» снова продемонстрировал свою состоятельность, да и в Португалии все могло быстро пойти по сценарию Юрия Вернидуба. Только в еврокубках цена момента слишком высока, а команда из Приднестровья верный шанс упустила. «Брага» же в первом тайме была на порядок эффективнее. Ей удалось забить относительно быстрый гол, а перед уходом на перерыв хозяева разыграли образцовую комбинацию с выводом на завершающий удар Рикарду Орты.

Казалось, такое развитие событий еще сильнее вдохновит «Брагу» и деморализует гостей. Однако «Шериф» паузу использовал с толком и довел дело до овертайма, которого могло и не быть, если бы не удивительный промах игрока хозяев из почти стопроцентной позиции. Развязка же наступила только серии пенальти, где промахи полевых игроков едва не нивелировал отразивший два удара подряд Атанасиадис, но дальше — благодаря своему великолепному вратарю Матеусу — все же идет «Брага».

Характер «Порту»

Лига Европы. 1/16 финала
24 февр, 20:45. Olimpico (Рим)
Лацио
2:2
Порту
Голы
Иммобиле, 19 (1:0), Тареми, 31 (1:1), Урибе, 68 (1:2), Катальди, 90+5 (2:2)
Лацио
Луис Фелипе Габаррон Раду (Хюсай, 54) Лукас (Катальди, 54) Луис Альберто Милинкович-Савич Марушич Фелипе Андерсон Педро (Моро, 71) Иммобиле
Порту
Кошта Пепе Сануси Мбемба Урибе Витинья (Груич, 79) Отавиу Бруну Кошта Тареми (Эванилсон, 78) Пепе (Жоао Мариу, 70) Мартинес (Галену, 56)
Предупреждения
Раду 4’, Габаррон 76’, Дзичек 76’, Луис Альберто 78’  -  Сануси 45+2’, Отавиу 79’
Судьи
Айтекин (Германия)

Грубая ошибка опытного Пепе могла дорого обойтись «Порту» — открывший счет Иммобиле такие просчеты обычно не прощает. Однако в первом матче «драконы» добились волевой победы, и выбрасывать белый флаг они не собирались. Правда, сравняли счет гости под свист трибун, ведь заработавший пенальти Тареми настолько картинно рухнул в штрафной, что сначала получил карточку за симуляцию. Но ВАР пригласил Дениза Айтекина к монитору, а там немец убедился: Милинкович-Савич действительно наступил на ногу форварду гостей, но тот едва не перехитрил сам себя, решив рухнуть на газон спустя секунду после фола. В конце концов, «Порту» повторил сценарий недельной давности, а Тареми стал героем игры, «черпачком» мягко забросив мяч на ворвавшегося за спины защитникам Урибе. Команда Маурицио Сарри простилась с еврокубками.

Лига Европы. 1/16 финала
24 февр, 20:45. Georgios Karaiskakis (Пирей)
Олимпиакос П
0:3
Аталанта
Голы
Мехле, 40 (0:1), Малиновский, 66 (0:2), Малиновский, 69 (0:3)
Олимпиакос П
Вацлик Папастатопулос Лала (Эль-Араби, 68) Манолас Рябчук Сиссе (Масурас, 46) Камара М`Вила (Врусай, 70) Оньекуру (Вальбуэна, 60) Камара Тикинью Соарес (Фадига, 74)
Аталанта
Муссо Толой Мехле (Пеццелла, 84) Джимсити Мерих Демирал (Читтадини, 90) Хатебур Фройлер де Рон Малиновский (Михэйлэ, 84) Пессина (Копмайнерс, 57) Пашалич (Бога, 56)
Предупреждения
Сиссе 4’, М`Вила 56’, Камара 86’  -  Толой 54’
Судьи
Гранде (Испания)

Победа в первом матче стоила «Аталанте» неимоверных усилий, однако кипящий эмоциями стадион «Олимпиакоса», который гнал греков вперед, бергамасков не испугал. Как и неделю назад в их составе нашелся герой в линии обороны, и эстафету от Джимсити перехватил Меле. Датчанин стал самой заметной фигурой первого тайма и в одном из эпизодов в борьбе со своим визави с носка пустил мяч между ногами Вацлика. А окончательно с интригой все стало ясно после дубля Малиновского, который является главным специалистом в чемпионатах топ-5 по количеству результативных ударов с дальней дистанции (7).

Лига Европы. 1/16 финала
24 февр, 20:45. Maksimir (Загреб)
Динамо З
1:0
Севилья
Голы
Оршич, 65 (1:0)
Динамо З
Ливакович Штефуль (Эмрели, 62) Ристовски (Шпикич, 62) Теофиль-Катрин Шутало Гояк (Менало, 75) Толич (Булат, 53) Мишич Франьич Оршич Петкович (Бочкай, 62)
Севилья
Буну Монтиэль (Хесус Навас, 46) Акунья Диегу Карлос (Дилэйни, 46) Кунде Корона (Хоан Хордан, 71) Ракитич (Оливер Торрес, 71) Фернанду Режес Окампос Мир (Эн-Несири, 81) Гомес
Предупреждения
Акунья 63’, Дилэйни 66’, Буну 87’
Удаления
Дилэйни 90+1’ (вторая ж.к)
Судьи
Летексье (Франция)

Лига конференций: несостоявшийся скандал

Лига конференций. 1/16 финала
24 февр, 20:45. Tofig Bahramov - Republic Stadium (Баку)
Карабах
0:3
Марсель
Голы
Гей, 12 (0:1), Гендузи, 77 (0:2), де ла Фуэнте, 90+2 (0:3)
Карабах
Гугешашвили Медведев Вешович Медина Гараев (Ибрагимли, 81) Андраде Зубир (Гурбанлы, 81) Озобич (Шейдаев, 54) Кади Байрамов Ваджи (Ахмедзаде, 68)
Марсель
Манданда Салиба Перес Чалета-Цар Камара Гендузи Ронжье Гей (Колашинац, 82) Пайет (Харит, 82) Дьенг (де ла Фуэнте, 82) Бакамбю (Дженгиз Юндер, 59)
Предупреждения
Озобич 36’, Медина 48’, Кади 57’  -  Альваро Гонсалес 36’, Гей 36’, Чалета-Цар 43’, Бакамбю 53’, Пайет 73’
Судьи
Франковски (Польша)

В третьем по статусу еврокубке мог случиться грандиозный скандал, ведь в этом турнире нет системы ВАР, и арбитр едва не засчитал мяч, который игрок «Карабаха» отправил в ворота «Марселя» рукой. К счастью, ошибку исправили, и французы сохранили имевшееся на тот момент минимальное преимущество. А споры вокруг эпизода получились жаркими, и одно из предупреждения получил оставшийся в запасе Альваро Гонсалес.

Футбол
Лига Европы УЕФА
Доменико Тедеско
1
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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