Эмери: «Игра с «Лиллем» получилась очень упорной»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал победу над «Лиллем» (2:1) в первом матче 1/4 финала Лиги конференции.

«Это был трудный матч, очень трудный. Мы знали, что будет тяжело, и попытались воспользоваться преимуществом. Мы создали ряд хороших моментов, но несколько возможностей упустили. Игра получилась очень упорной», — цитирует пресс-служба УЕФА Эмери.

Ответная игра состоится во Франции через неделю, 18 апреля. Начало — в 19.45 по московскому времени.