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Лига конференций, ответные матчи 1/4 финала: расписание и результаты игр

18 апреля пройдут ответные матчи 1/4 финала Лига конференций
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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«Фенербахче» — «Олимпиакос».
Фото Reuters

Ответные матчи четвертьфинала Лиги конференций сезона-2023/24 пройдут в четверг, 18 апреля. Первые игры состоялись 11 апреля. В четвертьфинал Лиги конференций вышли «Олимпиакос», «Фенербахче», «Виктория», «Фиорентина», «Брюгге», ПАОК, «Астон Вилла» и «Лилль».

Следите за ключевыми событиями игр Лиги конференций с помощью матч-центра «СЭ».

Лига конференций, ответные матчи 1/4 финала: расписание и результаты игр

  • 18 апреля. 22.00. «Фенербахче» — «Олимпиакос» П
Лига конференций. 1/4 финала
18 апр, 22:00. Sukru Saracoglu (Стамбул)
Фенербахче
Олимпиакос П

В первом матче греческий «Олимпиакос» победил турецкий «Фенербахче» со счетом 3:2. В составе победителей отличились Костас Фортунис, Стеван Йоветич и португалец Шикинью. У «Фенербахче» забивали Душан Тадич и Ирфан Кахведжи.

  • 18 апреля. 19.45. «Фиорентина» — «Виктория» Пл
Лига конференций. 1/4 финала
18 апр, 19:45. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
Виктория Пл

Чешская «Виктория Пльзень» и итальянская Фиорентина сыграли вничью. Матч завершился со счетом 0:0.

  • 18 апреля. 19.45. «Лилль» — «Астон Вилла»
Лига конференций. 1/4 финала
18 апр, 19:45. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
Астон Вилла

Бирмингемская «Астон Вилла» в первом матче на своем поле встречалась с французским «Лиллем» и одержала победу со счётом 2:1. В составе хозяев отличились нападающий Олли Уоткинс и полузащитник Джон Макгинн. В составе гостей гол забил защитник Бафоде Диаките.

  • 18 апреля. 22.00. ПАОК — «Брюгге»
Лига конференций. 1/4 финала
18 апр, 22:00. Toumba (Салоники)
ПАОК
Брюгге

Бельгийский «Брюгге» в первой игре на своем поле победил греческий ПАОК. Хозяева поля одержали минимальную победу — 1:0. Единственный гол на счету полузащитника Уго Ветлесена. Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев вышел в стартовом составе и был заменен на 72-й минуте.

Финал Лиги конференций пройдет 29 мая 2024 года на стадионе «Айя-София» в Афинах.

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Футбол
Лига конференций
ФК Астон Вилла
ФК Лилль
ФК ПАОК
ФК Фенербахче
ФК Фиорентина
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