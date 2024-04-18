Ответные матчи четвертьфинала Лиги конференций сезона-2023/24 пройдут в четверг, 18 апреля. Первые игры состоялись 11 апреля. В четвертьфинал Лиги конференций вышли «Олимпиакос», «Фенербахче», «Виктория», «Фиорентина», «Брюгге», ПАОК, «Астон Вилла» и «Лилль».

Следите за ключевыми событиями игр Лиги конференций с помощью матч-центра «СЭ».

Лига конференций, ответные матчи 1/4 финала: расписание и результаты игр

18 апреля. 22.00. «Фенербахче» — «Олимпиакос» П

В первом матче греческий «Олимпиакос» победил турецкий «Фенербахче» со счетом 3:2. В составе победителей отличились Костас Фортунис, Стеван Йоветич и португалец Шикинью. У «Фенербахче» забивали Душан Тадич и Ирфан Кахведжи.

18 апреля. 19.45. «Фиорентина» — «Виктория» Пл

Чешская «Виктория Пльзень» и итальянская Фиорентина сыграли вничью. Матч завершился со счетом 0:0.

18 апреля. 19.45. «Лилль» — «Астон Вилла»

Бирмингемская «Астон Вилла» в первом матче на своем поле встречалась с французским «Лиллем» и одержала победу со счётом 2:1. В составе хозяев отличились нападающий Олли Уоткинс и полузащитник Джон Макгинн. В составе гостей гол забил защитник Бафоде Диаките.

1 8 апреля. 22.00. ПАОК — «Брюгге»

Бельгийский «Брюгге» в первой игре на своем поле победил греческий ПАОК. Хозяева поля одержали минимальную победу — 1:0. Единственный гол на счету полузащитника Уго Ветлесена. Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев вышел в стартовом составе и был заменен на 72-й минуте.

Финал Лиги конференций пройдет 29 мая 2024 года на стадионе «Айя-София» в Афинах.

Лига конференций: новости и обзоры матчей, календарь и расписание игр, статьи и фото, статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».