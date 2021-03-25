Футбол
Молодежный Евро-21
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Молодежные сборные

Захарян поделился впечатлениями от дебюта за молодежную сборную России

25 марта 2021, 23:04
Теги:

Полузащитник «Динамо» и молодежной сборной России Арсен Захарян 25 марта в интервью пресс-службе «молодежки» в Instagram прокомментировал дебют в матче 1-го тура Евро-2021 против Исландии (4:1).

«Хорошо, что выиграли. Надеюсь, что продолжим так на протяжении всего турнира», — сказал Захарян.

В активе 17-летнего Захаряна заработанный пенальти и гол.

Свой следующий матч российская команда проведет в воскресенье, 28 марта против Франции. Начало — в 23.00 (мск).

Молодежные сборные: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Евро-2021: молодежный чемпионат Европы по футболу, финальный турнир




Загрузка...