Захарян поделился впечатлениями от дебюта за молодежную сборную России

Полузащитник «Динамо» и молодежной сборной России Арсен Захарян 25 марта в интервью пресс-службе «молодежки» в Instagram прокомментировал дебют в матче 1-го тура Евро-2021 против Исландии (4:1).

«Хорошо, что выиграли. Надеюсь, что продолжим так на протяжении всего турнира», — сказал Захарян.

В активе 17-летнего Захаряна заработанный пенальти и гол.

Свой следующий матч российская команда проведет в воскресенье, 28 марта против Франции. Начало — в 23.00 (мск).