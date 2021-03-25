Захарян поделился впечатлениями от дебюта за молодежную сборную России
25 марта 2021, 23:04
Полузащитник «Динамо» и молодежной сборной России Арсен Захарян 25 марта в интервью пресс-службе «молодежки» в Instagram прокомментировал дебют в матче 1-го тура Евро-2021 против Исландии (4:1).
«Хорошо, что выиграли. Надеюсь, что продолжим так на протяжении всего турнира», — сказал Захарян.
В активе 17-летнего Захаряна заработанный пенальти и гол.
Свой следующий матч российская команда проведет в воскресенье, 28 марта против Франции. Начало — в 23.00 (мск).
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