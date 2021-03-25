Колосков удивлен разгромной победе российской молодежки над Исландией

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу сборной России над Исландией (4:1) в рамках группового турнира молодежного чемпионата Европы-2021.

«Был приятно удивлен. Если до матча я и мог предположть, что мы победим, то не более чем в один мяч. Исландия — очень крепкая команда. Мы не превосходим их ни в чем, кроме индивидуального мастерства. Особенно это было заметно при втором и третьем голе. Еще в первые пятнадцать минут было понятно, что мы сильнее. Из группы мы пока что не вышли, надо и дальше продолжать в том же темпе», — сказал Колосков «СЭ».

Также Колосков отметил, что впечатлен прогрессом Захаряна.

«Я был впечатлен его прогрессом в клубе, а сейчас все ожидания подтверждаются. Тут надо быть очень аккуратным, не терять голову. Сколько у нас уже было молодых и перспективных? Это все может закончится в один момент. Любая травма — и до свидания», — добавил Колосков.

Следующий матч молодежная сборная России проведет против Франции в воскресенье, 28 марта. Начало встречи в 22:00 по московскому времени.

(Владимир Пушкарев)