Тренер российской «молодежки» Галактионов: «Захарян — очень талантливый, он заслужил место в основе»
22:11
Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов 25 марта в эфире программы «Все на Матч» рассказал о прогрессе полузащитника Арсена Захаряна.
«Я бы не сказал, что сегодня был простой матч, исландцы хорошо играли до первого гола. Выход Захаряна? Я уже не раз отмечал в СМИ, что Арсен — очень талантливый, он заслужил место в основе, и сегодня доказал это», — сказал Галактионов.
В матче 1-го тура молодежного Евро-2021 россияне обыграли Исландию (4:1), в активе 17-летнего футболиста заработанный пенальти и гол.
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