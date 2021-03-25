Молодежный Евро-2021: Россия — Исландия. Все голы матча
Молодежная сборная России в матче 1-го тура группового турнира чемпионата Европы играет против Исландии.
Открыл счет во встрече Федор Чалов на 31-й минуте, реализовав пенальти.
Фёдор Чалов открыл счёт голам сборной на #eurou21— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 25, 2021
? #РоссияИсландия на #МАТЧПРЕМЬЕР
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На 42-й минуте Наир Тикнизян завершил фланговую атаку российской молодежки и перебросил голкипера.
Армейская связка сработала идеально, и Тикнизян в касание перекинул кипера Исландии ?— Матч ТВ (@MatchTV) March 25, 2021
Так наши парни забили второй гол:https://t.co/ApMcQz8xpa pic.twitter.com/uhqLjYBx2B
На первой компенсированной минуте дебютант команды Арсен Захарян забил третий мяч «черпачком» из пределов штрафной.
А вот третий. Дебютант Захарян вначале заработал пенальти, а потом и отметился и сам ?— Матч ТВ (@MatchTV) March 25, 2021
У Чалова уже гол+две передачи:https://t.co/ApMcQz8xpa pic.twitter.com/EYsNY20asa
На 52-й минуте Денис Макаров справа ворвался в штрафную площадь и на силу пробил в дальний угол.
Макаров собрал на себе троих и шикарно разобрался в ситуации.— Матч ТВ (@MatchTV) March 25, 2021
Насладись четвертым голом России вместе с нами ?https://t.co/ApMcQz8xpa pic.twitter.com/swnQavyTNm
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