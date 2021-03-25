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Молодежный Евро-2021: Россия — Исландия. Все голы матча

21:10
25 марта. Дьер. Россия U-21 — Исландия U-21. Федор Чалов и Денис Макаров. Фото Пресс-служба сборной России, Instagram
25 марта. Дьер. Россия U-21 — Исландия U-21. Федор Чалов и Денис Макаров. Фото Пресс-служба сборной России, Instagram
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Молодежная сборная России в матче 1-го тура группового турнира чемпионата Европы играет против Исландии.

Открыл счет во встрече Федор Чалов на 31-й минуте, реализовав пенальти.

На 42-й минуте Наир Тикнизян завершил фланговую атаку российской молодежки и перебросил голкипера.

На первой компенсированной минуте дебютант команды Арсен Захарян забил третий мяч «черпачком» из пределов штрафной.

На 52-й минуте Денис Макаров справа ворвался в штрафную площадь и на силу пробил в дальний угол.

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