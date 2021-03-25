Молодежная сборная России в матче 1-го тура группового турнира чемпионата Европы играет против Исландии.

Открыл счет во встрече Федор Чалов на 31-й минуте, реализовав пенальти.

На 42-й минуте Наир Тикнизян завершил фланговую атаку российской молодежки и перебросил голкипера.

Армейская связка сработала идеально, и Тикнизян в касание перекинул кипера Исландии ?



Так наши парни забили второй гол:https://t.co/ApMcQz8xpa pic.twitter.com/uhqLjYBx2B — Матч ТВ (@MatchTV) March 25, 2021

На первой компенсированной минуте дебютант команды Арсен Захарян забил третий мяч «черпачком» из пределов штрафной.

А вот третий. Дебютант Захарян вначале заработал пенальти, а потом и отметился и сам ?



У Чалова уже гол+две передачи:https://t.co/ApMcQz8xpa pic.twitter.com/EYsNY20asa — Матч ТВ (@MatchTV) March 25, 2021

На 52-й минуте Денис Макаров справа ворвался в штрафную площадь и на силу пробил в дальний угол.