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Чалов — о победе на Исландией на молодежном Евро: «Игра была до первого гола»

22:06
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Нападающий ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов 25 марта в эфире телеканала «Матч ТВ» рассказал о победе над исландцами (4:1) в 1-м туре Евро-2021.

«Мы понимали, что нас ждет тяжелая игра против непростого соперника. Игра шла до первого мяча, хорошо, что нам удалось его забить. Был ли матч простым? Нет, я бы так не сказал, лучше саму игру разберет, наверное, главный тренер», — сказал Чалов.

Свой следующий матч российская команда проведет в воскресенье, 28 марта против Франции. Начало — в 23.00 (мск).

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Материалы сюжета: Россия на Евро-2021: молодежный чемпионат Европы по футболу, финальный турнир




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