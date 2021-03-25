Нападающий ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов 25 марта в эфире телеканала «Матч ТВ» рассказал о победе над исландцами (4:1) в 1-м туре Евро-2021.

«Мы понимали, что нас ждет тяжелая игра против непростого соперника. Игра шла до первого мяча, хорошо, что нам удалось его забить. Был ли матч простым? Нет, я бы так не сказал, лучше саму игру разберет, наверное, главный тренер», — сказал Чалов.

Свой следующий матч российская команда проведет в воскресенье, 28 марта против Франции. Начало — в 23.00 (мск).