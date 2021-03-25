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Гришин считает оправданным вызов Захаряна в молодежную сборную России на Евро

12:58
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Бывший главный тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о попадании в заявку сборной России на чемпионат Европы среди молодежных команд полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

«Почему нет, если мальчик четыре игры подряд в РПЛ провел очень ярко? И пригласили его не для знакомства. Раз Галактионов вызвал Арсена, значит, рассчитывает на него. А если он на тренировках покажет, что сильнее конкурентов, то будет выходить на поле. Сложно сказать, сможет ли Захарян заменить Кучаева на позиции «десятки». Мне больше понравилось, как он выглядел справа в атаке», — приводит RT слова Гришина.

17-летний Захарян дебютировал в основном составе «Динамо» в сезоне-2020/21. На его счету 1 гол и 2 результативных передачи в 6 матчах за бело-голубых.

Сегодня, 25 марта молодежная сборная России проведет первый матч группового турнира чемпионата Европы против Исландии. Начало встречи — в 20.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/845446-grishin-zaharyan-molodyozhka-vyzov

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Материалы сюжета: Россия на Евро-2021: молодежный чемпионат Европы по футболу, финальный турнир




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