Галактионова удивили скорости и динамичность молодежной сборной Дании

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов подвел итоги выступления команды на чемпионате Европы-2021.

«Двоякие ощущения. С одной стороны, мы впервые за столько лет вышли в финальную часть, но мы ставили максимальные задачи. Начало турнира было многообещающим. К сожалению, дальше не получилось, задачи мы не решили. Пропускали в начале, вижу одну причину: и Франция, и Дания — скоростные команды с качественным футболом. В определенных сегментах мы смогли им противостоять, но глобально переиграть не получилось.

С точки зрения разборы датской команды, мы были готовы. Но удивили скорости, динамичность. Приятно играть с такими соперниками, для ребят это важный опыт. Важно, чтобы они показывали такие скорости и в РПЛ».

Сборная России осталась на третьем месте в группе, набрав за три матча 3 очка, и не смогла выйти в плей-офф турнира.

Дания прошла групповой этап без поражений — 9 очков. На втором месте оказалась сборная Франции (6 очков), которая в заключительном туре победила Исландию (0 очков) со счетом 2:0.

(Сергей Федоров)