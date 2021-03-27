«Это не обходит внимание наших игроков». Галактионов о победе российских фигуристок на ЧМ
Тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов рассказал о подготовке команды ко второму матчу группового турнира чемпионата Европы против команды Франции.
— Настолько ли сборная Франции страшны, учитывая, что они могут спокойно играть и в главной сборной?
— Для СМИ Франция может показаться нечто большим. У них также две ноги... Мы приехали решать свои задачи и побеждать. Мы — Россия, наши ребята показывают, что мы можем завоевывать сердца болельщиков. Мы продолжим это делать и с отдачей и мотивацией выходить на поле.
— Смотрели ли фигурное катание?
— Это не обходит внимание наших игроков. Мы показывали на сборах примеры из молодежного хоккейного первенства, нашу сборную по футболу. Ребята с большим уважением относятся и с симпатией к различным видам спорта. Мы рады, что у нас есть спортсмены, которые завоевывают награды.
— Из каждого утюга говорят. Как сохранить спокойствие?
— В этом возрасте нужно сосредоточиться на игре. Он парень ответственный и молодой. Он хоть и молодой, но спрос на него есть. Мы собираем отзывы также и в плане человеческих качеств игрока. Посторонних людей быть не должно. Такие ребята сильны индивидуально как футболисты. Возраст — это не помеха, главное — качество.
Матч Россия — Франция пройдет в воскресенье, 28 марта. Начало — в 22.00 (мск).
(Данил Алешин)
Методология
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