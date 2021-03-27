Калугин: «Сегодня будем разбирать Францию»
Защитник молодежной сборной России Никита Калугин рассказал о подготовке рассказал о подготовке команды ко второму матчу группового турнира чемпионата Европы против команды Франции.
— Насколько непросто психологически готовится учитывая, что основная пара защитников — это Дивеев и Евгеньев?
— У нас в команде 23 человека и все хотят играть. Сегодня играет Дивеев и Евгеньев, а завтра кто-то другой.
— На что тренерский штаб обращал внимание во время подготовки к Франции?
— Мы сегодня будем разбирать соперника. Тренерский штаб все расскажет и покажет по поводу сильных и слабых их сторон.
— Проявил себя Арсен Закарян, и он уже становится лидером на поле. Как он влился в команду?
— У нас сплоченный и дружный коллектив. Любой, кто будет вливаться в команду — никаких проблем не ощутит и будет чувствовать комфортно. Арсена мы приняли и он провел хороший матч. Мы поможем ему. В этом плане все положительно.
Матч Россия — Франция пройдет в воскресенье, 28 марта. Начало — в 22.00 (мск).
(Данил Алешин)
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