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Калугин: «Сегодня будем разбирать Францию»

15:27
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Защитник молодежной сборной России Никита Калугин рассказал о подготовке рассказал о подготовке команды ко второму матчу группового турнира чемпионата Европы против команды Франции.

— Насколько непросто психологически готовится учитывая, что основная пара защитников — это Дивеев и Евгеньев?

— У нас в команде 23 человека и все хотят играть. Сегодня играет Дивеев и Евгеньев, а завтра кто-то другой.

— На что тренерский штаб обращал внимание во время подготовки к Франции?

— Мы сегодня будем разбирать соперника. Тренерский штаб все расскажет и покажет по поводу сильных и слабых их сторон.

— Проявил себя Арсен Закарян, и он уже становится лидером на поле. Как он влился в команду?

— У нас сплоченный и дружный коллектив. Любой, кто будет вливаться в команду — никаких проблем не ощутит и будет чувствовать комфортно. Арсена мы приняли и он провел хороший матч. Мы поможем ему. В этом плане все положительно.

Матч Россия — Франция пройдет в воскресенье, 28 марта. Начало — в 22.00 (мск).

(Данил Алешин)

Молодежные сборные: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Россия на Евро-2021: молодежный чемпионат Европы по футболу, финальный турнир




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