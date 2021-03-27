Галактионов: «У нас в раздевалке своя музыка звучит»

Тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов рассказал о подготовке команды ко второму матчу группового турнира чемпионата Европы против команды Франции.

— Вы сказали про аналогию с хоккеем. У них есть практика показывать мотивационные фильмы. Вы показываете их?

— Практика была, но это касается отдельных ситуаций. Но это не запланировано в программе, это надо почувствовать. Но пока акцентируем внимание на футбольных моментах.

— На удачу будете ставить песню, которая ставила перед игрой с Исландией?

— Я ее не слышал, у нас в раздевалке своя музыка звучит. Есть человек, который за это отвечает. Нужна определенная концентрация перед тем, как футболист выходит на разминку.

— Победа Дании над Францией. Насколько она запутывает ситуацию для нашей сборной?

— У двух команд — 3 очка, еще у двух команд — 0 очков. Запутывания пока никакого не вижу. Те, кто очки наберет — становится лидером. С точки зрения стратегии, завтрашний игровой день важен для всех команд.

Напомним, матч Россия — Франция пройдет в воскресенье, 28 марта. Начало — в 22.00 (мск).

(Данил Алешин)