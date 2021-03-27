Галактионов: «У нас в раздевалке своя музыка звучит»
Тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов рассказал о подготовке команды ко второму матчу группового турнира чемпионата Европы против команды Франции.
— Вы сказали про аналогию с хоккеем. У них есть практика показывать мотивационные фильмы. Вы показываете их?
— Практика была, но это касается отдельных ситуаций. Но это не запланировано в программе, это надо почувствовать. Но пока акцентируем внимание на футбольных моментах.
— На удачу будете ставить песню, которая ставила перед игрой с Исландией?
— Я ее не слышал, у нас в раздевалке своя музыка звучит. Есть человек, который за это отвечает. Нужна определенная концентрация перед тем, как футболист выходит на разминку.
— Победа Дании над Францией. Насколько она запутывает ситуацию для нашей сборной?
— У двух команд — 3 очка, еще у двух команд — 0 очков. Запутывания пока никакого не вижу. Те, кто очки наберет — становится лидером. С точки зрения стратегии, завтрашний игровой день важен для всех команд.
Напомним, матч Россия — Франция пройдет в воскресенье, 28 марта. Начало — в 22.00 (мск).
(Данил Алешин)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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