Форвард «молодежки» Чалов: «Мы ставим перед собой самые высокие задачи»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов в интервью официальному сайту клуба 18 марта рассказал о настроение молодежной сборной России перед стартом ЧЕ-2021.

«Ставим перед собой самые высокие задачи. Команде предстоят три игры, которые мы очень хотим выиграть. На такой стадии уже не бывает слабых соперников, нельзя случайно выйти в финальный раунд. Будет сложно, но мы сделаем все, чтобы порадовать наших болельщиков выходом из группы», — заявил Чалов.

Групповой турнир молодежного Евро-2021 пройдет с 23 по 31 марта в городах Дьер (Венгрия) и Сомбатхей (Венгрия). Соперниками сборной России станут команды Исландии, Франции и Дании. Матчи пройдут 25, 28 и 31 марта. В следующий раунд пройдут две лучшие команды.