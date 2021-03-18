Форвард «молодежки» Чалов: «Мы ставим перед собой самые высокие задачи»
Нападающий ЦСКА Федор Чалов в интервью официальному сайту клуба 18 марта рассказал о настроение молодежной сборной России перед стартом ЧЕ-2021.
«Ставим перед собой самые высокие задачи. Команде предстоят три игры, которые мы очень хотим выиграть. На такой стадии уже не бывает слабых соперников, нельзя случайно выйти в финальный раунд. Будет сложно, но мы сделаем все, чтобы порадовать наших болельщиков выходом из группы», — заявил Чалов.
Групповой турнир молодежного Евро-2021 пройдет с 23 по 31 марта в городах Дьер (Венгрия) и Сомбатхей (Венгрия). Соперниками сборной России станут команды Исландии, Франции и Дании. Матчи пройдут 25, 28 и 31 марта. В следующий раунд пройдут две лучшие команды.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/sdelaem-vse-vozmozhnoe-chtoby-v-nachale-leta-vernutsya-v-vengriyu/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю