Дивеев озвучил задачу сборной России на молодежном Евро-2021

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев в интервью официальному сайту клуба 18 марта прокомментировал группу молодежной сборной России на ЧЕ-2021.

«Что касается нас, то мы обязаны выходить из группы. Считаю, что шансы есть, и они высоки. Мы играем за свою страну, где за нас болеют и переживают, чувствуем ответственность. В сборной собрался отличный коллектив, есть хорошие условия для занятий, сильный тренерский штаб. Плюс к этому почти все футболисты молодежки на постоянной основе выступают за свои команды, и поэтому шансы на успех у нас хорошие», — отметил Дивеев.

Групповой турнир молодежного Евро-2021 пройдет с 23 по 31 марта в городах Дьер (Венгрия) и Сомбатхей (Венгрия). Соперниками сборной России станут команды Исландии, Франции и Дании. Матчи пройдут 25, 28 и 31 марта. В следующий раунд пройдут две лучшие команды.