Кучаев — о планах на молодежный Евро-2021: «Главное — обыграть исландцев»
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев в интервью официальному сайту клуба 18 марта рассказал о настроение молодежной сборной России перед стартом ЧЕ-2021.
«Будем идти от матча к матчу, постараемся продемонстрировать свой максимум и победить. Главное — показать свою игру, обыграть исландцев, и дальше готовиться к следующей встрече. Про соперников что-то конкретное сказать пока не могу, тренерский штаб разберет их игру и расскажет нам на сборах в Новогорске», — заявил Кучаев.
Групповой турнир молодежного Евро-2021 пройдет с 23 по 31 марта в городах Дьер (Венгрия) и Сомбатхей (Венгрия). Соперниками сборной России станут команды Исландии, Франции и Дании. Матчи пройдут 25, 28 и 31 марта. В следующий раунд пройдут две лучшие команды.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/sdelaem-vse-vozmozhnoe-chtoby-v-nachale-leta-vernutsya-v-vengriyu/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю