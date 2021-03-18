Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев в интервью официальному сайту клуба 18 марта рассказал о настроение молодежной сборной России перед стартом ЧЕ-2021.

«Будем идти от матча к матчу, постараемся продемонстрировать свой максимум и победить. Главное — показать свою игру, обыграть исландцев, и дальше готовиться к следующей встрече. Про соперников что-то конкретное сказать пока не могу, тренерский штаб разберет их игру и расскажет нам на сборах в Новогорске», — заявил Кучаев.

Групповой турнир молодежного Евро-2021 пройдет с 23 по 31 марта в городах Дьер (Венгрия) и Сомбатхей (Венгрия). Соперниками сборной России станут команды Исландии, Франции и Дании. Матчи пройдут 25, 28 и 31 марта. В следующий раунд пройдут две лучшие команды.