«Ювентус» пролетает мимо Лиги чемпионов, а Роналду снова провалил важный матч. Что ждет Криштиану дальше?

Изучаем варианты развития карьеры звездного португальца

«Ювентус»

Три года Роналду в итальянском клубе получились довольно противоречивыми. С одной стороны, «Ювентус» не остался без трофеев (два скудетто и два Суперкубка Италии), и форвард немало забивал. С другой стороны, в Италии «Ювентус» был гегемоном и без португальца, а вот в Лиге чемпионов результаты лучше не стали. В пассиве черно-белых вылеты от «Аякса», «Лиона» и «Порту» — далеко не самых сильных в Европе команд. С одним из двух лучших футболистов XXI века «Ювентус» ни разу не вышел в полуфинал главного европейского турнира. В нынешнем сезоне «Старая синьора» даже не стала чемпионом, уступив титул «Интеру».

После поражения от «Милана» (0:3) в матче 35-го тура серии А «Ювентус» опустился на пятое место. Команду Андреа Пирло критикуют весь год, а сам итальянец находится на грани увольнения. В последний раз «Старая синьора» не попадала в Лигу чемпионов ровно 10 лет назад, когда в сезоне-2010/11 заняла 7-е место.

Сам же Криштиану в очередной раз в этом сезоне провалил большой матч — ни одного удара в створ ворот «Милана» и худшая оценка от La Gazzetta dello Sport из всех участников игры: всего 4 балла из 10.

В туринском издании Tuttosport уверены, что если «Ювентус» не попадет в Лигу чемпионов, то итальянской команде не хватит средств на зарплату звездного португальца: «Если они не пробьются в Лигу чемпионов, «Ювентус» не сможет себе позволить зарплату Роналду, а значит, он отправится за новым вызовом в Манчестер («Манчестер Юнайтед») или в Париж («ПСЖ»)».

Juventus this season had 7 key games:

Barcelona both legs

Inter

Milan both legs

Porto both legs



Cristiano Ronaldo totally failed 6 games out of 7.

In almost each of 6 was the worst of the match.



Until last year, was always the mvp in those 6/7 games.



CR7 game over? — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) May 9, 2021

Нестабильные выступления клуба — не единственная их проблема. «Ювентус» находится в числе трех клубов, так и не объявивших о выходе из Суперлиги. 7 мая УЕФА объявил о готовности применить санкции к туринцам, «Реалу» и «Барселоне». Под санкциями европейский союз подразумевает любые меры, которые ему покажутся необходимыми. Вполне возможен сценарий с исключением команд из еврокубков, а Роналду — это символ европейских турниров. Португалец является лучшим бомбардиром Лиги чемпионов (134 гола), и невозможно представить, чтоб он остался даже без Лиги Европы.

В итальянской прессе уже несколько недель появляются новости о том, как Роналду «грустно и одиноко» в «Юве». По контракту португальцу нужно отыграть еще год в составе «Старой синьоры», но, учитывая все факторы, такой расклад не кажется таким уж вероятным.

«Реал»

Наименее вероятным вариантом продолжения карьеры Роналду кажется «Реал». Это в разговоре с El Chiringuito подтвердил и президент «Королевского клуба» Флорентино Перес: «Роналду не вернется в «Реал». В этом нет смысла, у него контракт с «Ювентусом».

И ведь действительно, в возвращении португальского бомбардира в «Реал» нет смысла. Дело даже не в его контракте с «Ювентусом», как сказал Перес, а в уже внесенном в историю клуба вкладе. «Реал» с Роналду взял 15 трофеев за 9 лет, включая четыре Лиги чемпионов. Всего за 438 матчей он стал лучшим бомбардиром в истории команды, забив 450 голов. Кришу уже нечего доказывать в Мадриде, для болельщиков «Реала» он король.

Со спортивной точки зрения ситуация в мадридском клубе не такая печальная, как в «Ювентусе», ведь они играли в полуфинале Лиги чемпионов. К тому же «Реал» продолжает бороться за чемпионство в Испании. Однако сливочным тоже грозят санкции от УЕФА, из-за чего в переход Роналду верится еще меньше.

«Манчестер Юнайтед»

Роналду думал над переходом в «Манчестер Юнайтед», где он по-настоящему стал звездой. Ради трансфера португалец даже готов был пойти на снижение зарплаты с 31 миллиона евро в год до 20. Над переходом работает лично Жорже Мендеш. Английский клуб переживает не лучшие времена, болельщики активно протестуют против владельцев клуба — семьи Глэйзер. Им было бы приятно вновь увидеть своего кумира в форме любимой команды, но с игровой точки зрения такой переход вряд ли их устроит.

Фанаты хотят вернуть прежнее величие «Манчестер Юнайтед», но 36-летний Роналду не сможет этого гарантировать. При этом у Уле Гуннара Сульшера будет огромный соблазн полностью перестроить и без того неидеальную игру под завершающего карьеру футболиста, что довольно рискованно.

В атаке «Манчестер Юнайтед» играют молодые Маркус Рэшфорд (23 года) и Мэйсон Гринвуд (19 лет). До сих пор нет ясности в ситуации с 34-летним Эдинсоном Кавани, ведь им интересуется «Бока Хуниорс». Лидер полузащиты, главный бомбардир и ассистент команды Бруну Фернандеш находится в самом расцвете сил, ему 26 лет. Появление Роналду может сказаться на эффективности молодых игроков.

«ПСЖ» или «Интер Майами»

У нападающего есть выгодные с финансовой точки зрения возможности перехода в «ПСЖ» или «Интер Майами» из MLS.

Парижане могут себе позволить любую зарплату и, наверное, трансферную стоимость. Их можно назвать последним шансом португальца на победу в Лиге чемпионов с третьим клубом. Кильян Мбаппе, возможно, останется в команде, а Неймар продлил контракт с парижанами до 2025 года. Если оба лидера «ПСЖ» останутся, то 36-летний Роналду будет третьей скрипкой в нападении, что снимет с него ответственность за результат. Плюс появление Криштиану даст возможность парижским маркетологам развернуться во всю мощь и окончательно превратить «ПСЖ» в глобальный бренд.

Что касается клуба Дэвида Бекхэма, то англичанин уже обсуждал с португальцем возможный переход в 2022 году. «Интер Майами» не может себе позволить трансфер такой звезды до истечения срока контракта. Если Криш действительно хочет стать кумиром американцев, то ему придется потерпеть еще год в «Ювентусе». Не стоит забывать и о том, что англичанин, как и «ПСЖ», ждет в Майами не только Роналду, но и Лео Месси. Другого шанса сыграть в одной команде на профессиональном уровне у них может и не быть.

«Спортинг»

Наконец, самый реалистичный сценарий — Роналду в «Спортинге». Португалец начинал профессиональную карьеру именно в лиссабонском клубе. Итальянский журналист Клаудио Раймонди уверен, что так и произойдет: «У Роналду сформировалось четкое понимание, что делать дальше: он хочет отработать контракт с «Ювентусом», а затем перейти в «Спортинг» и играть там в течение двух лет. Криштиану не намерен уходить из «Юве» сейчас, он хочет выполнить свои обязательства».

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим слабо верит в подобное усиление: «Это шутка? Конечно, это полная бессмыслица. Роналду — великий футболист, который находится на уровень выше. Мы строим совершенно иной проект. Роналду всегда будет эталоном для нашего клуба, мы даже один из спортивных залов назовем в его честь. Но не более того. «Спортинг» находится на другом уровне, не говоря уже о степени величия и об истории клуба».

Аморим немного принизил шансы своего клуба на подписание Криштиану. «Спортинг» — один из лучших клубов Португалии. В нынешнем сезоне они обеспечили себе участие в Лиге чемпионов, а вскоре завоюют чемпионство (8 очков преимущества над «Порту» за три тура до конца первенства). В Европе на «Спортинг» не будут сильно давить в плане результатов даже с Роналду в составе, а на родине зелено-белые будут иметь отличные шансы на новые титулы. Карьера Криштиану идеальна, но трофеи в родном клубе точно не будут лишними.