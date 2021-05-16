«Миранчук раскроется во втором сезоне. Таких, как Шомуродов, в Генуе обожают»

В субботу «Аталанта» в зрелищном матче победила «Дженоа» (4:3) и в третий раз подряд вышла в Лигу чемпионов. Миранчук начал встречу в стартовом составе.

Алексей провел на поле 88 минут, сделав голевую передачу Пашаличу на четвертый мяч. La Gazzetta dello Sport поставила россиянину оценку 6,5 с таким комментарием: «Моментами терял концентрацию (18 потерь мяча), но видно, что прибавляет. Запустил первую голевую атаку «Аталанты» и сделал результативный пас на Пашалича. Успел побывать и в роли центрального нападающего». Лучшим игроком у команды из Бергамо признан де Рон — 7,5, украинец Малиновский получил 7,0.

В составе «Дженоа» высший балл у автора дубля Элдора Шомуродова — 7,5. «Забил первым же касанием. Его второй гол, ставший для узбека седьмым в серии А, исполнен мастерски. Помог команде и вернул матчу интригу», — написала Gazzetta об экс-форварде «Ростова».

L'Eco di Bergamo поставила Миранчуку 7,0 с таким пояснением: «Вроде бы не создал шедевров, а его игра не выглядела особо яркой. Однако Миранчук оказался так или иначе задействован во всех четырех голевых атаках. В первых трех случаях русский их начинал, а при четвертой сделал решающий пас на Пашалича. В итоге действия Миранчука оказались очень эффективными. Видно, что полузащитник прибавляет». Лучшим в «Аталанте» издание из Бергамо признало Сапату — 7,5. Такой же высокий балл заработал и Малиновский. У «Дженоа» номером один предсказуемо стал Шомуродов — 7,0.

Своим мнением о Миранчуке, Малиновском и Шомуродове с «СЭ» поделился один из основателей и авторов самого популярного сайта о жизни «Дженоа» Алессио Семино, который наблюдал за встречей с трибуны.

— Как вам Миранчук? — вопрос Семино.

— Это очень техничный футболист с убойной левой и бархатными пасами. Первый сезон в Италии оказался для него сложным, но это логично, если учесть, что он попал в новую для себя среду и такую сильную команду с очень требовательным тренером. Алексей пока не выглядит твердым игроком стартового состава: ему не хватает стабильно высокого ритма и очень нужной в Италии наглости. Но это, думаю, поправимо. Второй сезон вполне может стать для Миранчука прорывным. Достаточно посмотреть на пример Малиновского.

— Руслан вновь провел отличный матч?

— Да, безусловно. В 2018 году у нас здесь, в Генуе, состоялась товарищеская встреча Италия — Украина. Перед ней украинские коллеги в один голос советовали обратить внимание на футболиста с фамилией Малиновский. Игра закончилась вничью 1:1, а гол в ворота нашей сборной забил именно Руслан. При этом он, кажется, тогда еще попал и в перекладину.

То, что «Аталанта» сделала грамотный выбор, стало ясно еще в прошлом сезоне, хотя в нем Малиновский раскрылся у Гасперини еще не до конца. Сейчас же Руслан просто великолепен! На финише чемпионата это, безусловно, один из лучших футболистов во всей серии А.

— Шомуродов сделал свой первый в карьере дубль в итальянской лиге. Как в целом оценивают его сезон в Генуе?

— С самого начала Элдор вызвал у всех симпатии. Парень с ходу расположил всех к себе с человеческой точки зрения, а затем быстро убедил болельщиков и журналистов и с профессиональной: его прогресс очевиден. Сегодня Шомуродов стоит куда больше той суммы, за которую его приобрели у «Ростова». Слышал, что на него есть претенденты из более богатых клубов, но мне бы хотелось, чтобы Элдор еще как минимум год поиграл у нас. Надеюсь, что нападающий почувствует на себе неповторимую атмосферу нашего стадиона, когда он заполнен болельщиками. Здесь обожают таких трудолюбивых игроков, как Элдор.