А главный герой — все равно Малиновский.

Чемпионат Италии. Серия А. 37-й тур

«Дженоа» — «Аталанта» — 3:4 (0:3)

Голы: Д.Сапата, 9 (0:1). Малиновский, 26 (0:2). Гозенс, 44 (0:3). Шомуродов, 48 (1:3). Пашалич, 51 (1:4). Пандев, 67 — с пенальти (2:4). Шомуродов, 84 (3:4).

«Дженоа»: Маркетти, Мазиелло, Гильоне (Портанова, 57), Онгене, Радованович, Зайц (Пандев, 47), Мелегони (Эбоа Эбонг, 80), Кассата (Шомуродов, 46), Ровелла, Дестро (Казо, 47), Пьяца.

«Аталанта»: Голлини, Хатебур, Толой, Джимсити, Гозенс (Паломино, 76), Ромеро, Миранчук (Муриэль, 89), де Рон, Малиновский (Ламмерс, 57), Фройлер (Пашалич, 47), Д.Сапата (Пессина, 47).

Предупреждения: Джимсити, 62. Толой, 71. Ровелла, 88.

Судья: Маринелли (Италия).

15 мая. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».

Главный для «Аталанты» итог матча с «Дженоа» — клуб из Бергамо третий год подряд отобрался в Лигу чемпионов. После победы в Генуе команда Джан Пьеро Гасперини набрала 78 очков и уже точно не выпадет из топ-4. Догнать «Аталанту» может «Ювентус», но туринцы в любом случае будут ниже в таблице по дополнительным показателям. В случае равенства очков первый критерий, который берется в расчет, — это личные матчи. А тут преимущество у бергамасков — 1:1 и 1:0.

Хотя еще в середине сезона такой результат не казался очевидным. Казалось, что конфликт Гасперини и Папу Гомеса, закончившийся отъездом аргентинского плеймейкера в «Севилью», стал для «Аталанты» серьезным потрясением. На стыке января и февраля в пяти матчах была только одна победа, при этом очки терялись в играх с «Дженоа», «Удинезе», «Торино».

А затем все нормализовалось и «Аталанта» снова превратилась в конвейер по набору очков и забиванию голов. В 16 последних турах — 13 побед, две ничьи и поражение, да и то в гостях от взявшего скудетто «Интера». Беспроигрышная серия достигла уже 11 матчей.

Кстати, нынешние 78 очков — это повторение результата прошлого сезона. В последнем туре в матче с «Миланом» есть шанс установить рекорд. Есть и еще один стимул — занять наивысшее в истории клуба второе место в серии А. Максимум, чего добивалась «Аталанта» ранее, дважды становилась третьей в позапрошлом и прошлом чемпионатах.

Что же касается матча с «Дженоа», то какие-то трудности у бергамасков были только в первые две минуты игры, когда хозяева могли забить дважды. Но сначала потащил вратарь «Аталанты» Голлини, а через несколько секунд полузащитник «грифонов» Мазьелло оправдал свою фамилию, не попав в пустой угол. Дальше — тотальный контроль игры, когда «Дженоа» с трудом переходил на чужую половину поля.

Трижды забив к перерыву, «Аталанта» позволила себе откровенно сбросить обороты. Что понятно — в среду, 19 мая, у команды финал Кубка Италии с «Ювентусом». Гасперини постепенно снимал с игры лидеров — Сапату, Гозенса, Фройлера, Малиновского, а на поле выходили совсем уж глухие резервисты вроде Ламмерса.

Такая расслабленность едва не стоила «Аталанте» победы. А главным драйвером чуть было не состоявшегося камбэка «Дженоа» стал Шомуродов. Узбекский форвард вышел на замену после первого тайма, тут же забил, обокрав Джимсити, а в концовке оформил дубль после паса Пандева.

Хотя главным героем матча среди игроков из бывшего СССР стал все же Малиновский. Украинец, забив сам и ассистировав Сапате, довел свою результативную серию до десяти матчей. На этом отрезке у Малиновского шесть голов и девять передач. А общее число голевых пасов достигло двенадцати — и сейчас полузащитник является лучшим ассистентом серии А.

Что касается Миранчука, то он в четвертый раз в этом чемпионате вышел в стартовом составе и провел на поле 89 минут — так много в одном матче россиянин за «Аталанту» еще не играл. Предыдущее появление в основе было 21 марта во встрече с «Вероной» — там Миранчук отыграл 64 минуты.

Из того, что попадет в статистику, — голевой пас на Пашалича. Второй для Алексея в серии А. Плюс участие в первой голевой атаке «Аталанты». Миранчук сделал пас на Сапату, после чего колумбиец обыгрался с Малиновским и забил. Из других позитивных моментов: когда счет стал 3:4, россиянин пару раз очень грамотно придержал мяч и заработал два важных штрафных на чужой половине поля.

Да и в целом впечатление от его игры осталось позитивное. Миранчук не выпадал из комбинационной игры, особенно в первом тайме, активно отрабатывал при потере мяча. А во втором тайме после ухода с поля Сапаты порядка 20 минут отыграл на позиции «ложной девятки». С появлением на поле центрфорварда Ламмерса вернулся на место одного из двух атакующих полузащитников.