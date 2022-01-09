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Миранчук отдал две результативные передачи и поучаствовал еще в одном голе. Сохранит ли это россиянину место в «Аталанте»?

Леонид Александров
Леонид Александров
Корреспондент
Сегодня, 22:00
9 января. Удине. «Удинезе» — «Аталанта» — 2:6. Алексей Миранчук и Руслан Малиновский поздравляют Луиса Муриэля с забитым голом. Фото Global Look Press
9 января. Удине. «Удинезе» — «Аталанта» — 2:6. Алексей Миранчук и Руслан Малиновский поздравляют Луиса Муриэля с забитым голом. Фото Global Look Press
Теги:
Слухи отправляют Алексея в «Дженоа».

«Аталанта» Алексея Миранчука приехала в Удине сокращать отставание от лидеров серии А. Перед игрой 21-го тура бергамаски отставали от идущего третьим «Наполи» на два очка, имея игру в запасе.

Италия. Серия А. 21-й тур
09 янв, 18:30. Dacia Arena (Удине)
Удинезе
2:6
Аталанта
Голы
Пашалич, 17 (0:1), Муриэль, 22 (0:2), Малиновский, 43 (0:3), Джимсити, 59 (1:3), Муриэль, 76 (1:4), Бету, 88 (2:4), Мехле, 89 (2:5), Пессина, 90+2 (2:6)
Удинезе
Паделли Перес Удогие (Соппи, 66 ) Молина Найтинк Бекао Де Майо Уоллас Бету Деулофеу Пуссетто (Саксесс, 74 )
Аталанта
Муссо Толой Мехле Паломино Пеццелла (Хатебур, 74) Джимсити Копмайнерс де Рон (Пессина, 46) Малиновский Пашалич (Миранчук, 74) Муриэль (Иличич, 79)
Предупреждения
Бекао 30, Деулофеу 44  -  де Рон 45, Джимсити 77
Судьи
Фаббри

Несмотря на слухи о возможной аренде, российский полузащитник в последнее время начал получать игровую практику. В трех предыдущих турах Миранчук неизменно выходил на поле, дважды даже в стартовом составе. А в ворота «Вероны» россиянин и вовсе забил победный мяч.

На днях главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини нагнал тумана. «Что касается Миранчука, то пока он здесь, он здоров, в полном порядке. Пока он в моем распоряжении, я буду его задействовать. Я не могу знать, когда рынок отберет его у меня», — сказал Гасперини. Итальянские СМИ сообщают, что «Аталанта» уже договорилась о переходе с «Дженоа», осталось только получить согласие самого Миранчука.

В матче с «Удинезе» россиянин остался на скамейке. Партнеры Алексея по «Аталанте» со стартового свистка принялись громить соперника. К перерыву команда Джана Пьеро Гасперини вела со счетом 3:0. Мячами отметились Марио Пашалич, Луис Муриэль и Руслан Малиновский.

С таким заделом шансы на выход Миранчука во втором тайме были довольно велики. Первым у «Аталанты» на поле появился Маттео Пессина. На 59-й минуте гости забили еще раз, но теперь в свои ворота. Автогол записали на Берата Джимсити. 14 минутами позднее Гасперини освежил атаку, выпустив Алексея вместо Пашалича и крайнего защитника Ханса Хатебура вместо Джузеппе Пессельи.

Юрий Семин. Семин отреагировал на две голевые передачи Миранчука в матче с «Удинезе»

Российский полузащитник зря времени на поле не терял. Всего через три минуты после замены Миранчук вырезал шикарную передачу на ход Муриэлю. Колумбиец принял мяч, разобрался с защитником и бильярдным ударом от штанги оформил дубль.

Гости немного сбавили обороты после четвертого гола. На 88-й минуте игры португалец Бету сделал счет 2:4. Долго такие цифры на табло не продержались. Минутой позднее Хатебур ворвался в штрафную и прострелил на ближнюю штангу. Алексей Миранчук оказался первым на мяче и сделал изящную передачу пяткой на набегающего на дальнюю штангу Йоакима Мехле. Датчанин вколотил пятый гол в ворота «Удинезе».

И даже на этом «Аталанта» не остановилась. На 90+2-й минуте встречи гости провели быструю атаку, в результате которой Мехле покатил вдоль штрафной площади двум одноклубникам. Миранчук обманул защитников, пропустив мяч между ногами, а Маттео Пессина пробил точно в левый угол ворот Даниэлле Паделли.

В параллельном матче «Наполи» с трудом обыграл «Сампдорию» 1:0 и сохранил преимущество в два очка над бергамасками. У команды Алексея Миранчука по-прежнему остается игра в запасе, а следующий шанс у россиянина выйти на поле будет 12 января. «Аталанта» примет «Венецию» в 1/8 финала Кубка Италии.

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Методология

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Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • Footboom
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер 1
Лацио 0
1-й тайм

П1

31%

1.46

Обе забьют - да

24%

1.73

ИТБ1 (1.5)

15%

1.45
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал 4
Валенсия 1
Матч завершен

Ф1 (-1.5)

23%

2.05

П1

21%

1.38

Обе забьют - да

16%

1.83
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома 3
Ювентус 4
Матч завершен

П2

20%

2.23

ТБ 2.5

17%

1.93

1X

13%

1.70

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