Миранчук отдал две результативные передачи и поучаствовал еще в одном голе. Сохранит ли это россиянину место в «Аталанте»?

Слухи отправляют Алексея в «Дженоа» .

«Аталанта» Алексея Миранчука приехала в Удине сокращать отставание от лидеров серии А. Перед игрой 21-го тура бергамаски отставали от идущего третьим «Наполи» на два очка, имея игру в запасе.

Несмотря на слухи о возможной аренде, российский полузащитник в последнее время начал получать игровую практику. В трех предыдущих турах Миранчук неизменно выходил на поле, дважды даже в стартовом составе. А в ворота «Вероны» россиянин и вовсе забил победный мяч.

На днях главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини нагнал тумана. «Что касается Миранчука, то пока он здесь, он здоров, в полном порядке. Пока он в моем распоряжении, я буду его задействовать. Я не могу знать, когда рынок отберет его у меня», — сказал Гасперини. Итальянские СМИ сообщают, что «Аталанта» уже договорилась о переходе с «Дженоа», осталось только получить согласие самого Миранчука.

В матче с «Удинезе» россиянин остался на скамейке. Партнеры Алексея по «Аталанте» со стартового свистка принялись громить соперника. К перерыву команда Джана Пьеро Гасперини вела со счетом 3:0. Мячами отметились Марио Пашалич, Луис Муриэль и Руслан Малиновский.

С таким заделом шансы на выход Миранчука во втором тайме были довольно велики. Первым у «Аталанты» на поле появился Маттео Пессина. На 59-й минуте гости забили еще раз, но теперь в свои ворота. Автогол записали на Берата Джимсити. 14 минутами позднее Гасперини освежил атаку, выпустив Алексея вместо Пашалича и крайнего защитника Ханса Хатебура вместо Джузеппе Пессельи.

Российский полузащитник зря времени на поле не терял. Всего через три минуты после замены Миранчук вырезал шикарную передачу на ход Муриэлю. Колумбиец принял мяч, разобрался с защитником и бильярдным ударом от штанги оформил дубль.

Гости немного сбавили обороты после четвертого гола. На 88-й минуте игры португалец Бету сделал счет 2:4. Долго такие цифры на табло не продержались. Минутой позднее Хатебур ворвался в штрафную и прострелил на ближнюю штангу. Алексей Миранчук оказался первым на мяче и сделал изящную передачу пяткой на набегающего на дальнюю штангу Йоакима Мехле. Датчанин вколотил пятый гол в ворота «Удинезе».

И даже на этом «Аталанта» не остановилась. На 90+2-й минуте встречи гости провели быструю атаку, в результате которой Мехле покатил вдоль штрафной площади двум одноклубникам. Миранчук обманул защитников, пропустив мяч между ногами, а Маттео Пессина пробил точно в левый угол ворот Даниэлле Паделли.

Голевая от Миранчука. Две. Одна пяткой. ААААА — вот такое начало года от Леши ???



73' - вышел на замену

76' - сделал первый ассист

89' - сделал второй ассист



Хотим больше такого в 2022-м ??? pic.twitter.com/74LyiwGQUF — Матч ТВ (@MatchTV) January 9, 2022

В параллельном матче «Наполи» с трудом обыграл «Сампдорию» 1:0 и сохранил преимущество в два очка над бергамасками. У команды Алексея Миранчука по-прежнему остается игра в запасе, а следующий шанс у россиянина выйти на поле будет 12 января. «Аталанта» примет «Венецию» в 1/8 финала Кубка Италии.