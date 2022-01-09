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Семин отреагировал на две голевые передачи Миранчука в матче с «Удинезе»

20:35
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на результативные действия хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука в матче 21-го тура чемпионата Италии против «Удинезе» (6:2).

26-летний российский футболист сделал две голевые передачи в прошедшей игре 9 января. Миранчук появился на поле на 74-й минуте матча с «Удинезе»

«Миранчук — молодец! Он всегда отличался чувством голевых передач. Таково было решение тренера, раз его оставили на замене. Но он показал, на что способен. Перед следующей игрой будет тренировочная работа, где Гасперини определит, достоин ли теперь Миранчук попасть в стартовый состав на следующий матч», — сказал Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

В текущем сезоне Миранчук провел 13 матчей за «Аталанту», забил один гол и сделал три результативные передачи.

Италия. Серия А. 21-й тур
09 янв, 18:30. Dacia Arena (Удине)
Удинезе
2:6
Аталанта
Голы
Пашалич, 17 (0:1), Муриэль, 22 (0:2), Малиновский, 43 (0:3), Джимсити, 59 (1:3), Муриэль, 76 (1:4), Бету, 88 (2:4), Мехле, 89 (2:5), Пессина, 90+2 (2:6)
Удинезе
Паделли Перес Удогие (Соппи, 66 ) Молина Найтинк Бекао Де Майо Уоллас Бету Деулофеу Пуссетто (Саксесс, 74 )
Аталанта
Муссо Толой Мехле Паломино Пеццелла (Хатебур, 74) Джимсити Копмайнерс де Рон (Пессина, 46) Малиновский Пашалич (Миранчук, 74) Муриэль (Иличич, 79)
Предупреждения
Бекао 30, Деулофеу 44  -  де Рон 45, Джимсити 77
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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома 1
Ювентус 1
1-й тайм

П2

20%

2.23

ТБ 2.5

17%

1.93

1X

13%

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Интер
Лацио
Матч не начался

П1

31%

1.46

Обе забьют - да

24%

1.73

ИТБ1 (1.5)

15%

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Ф1 (-1.5)

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