Семин отреагировал на две голевые передачи Миранчука в матче с «Удинезе»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на результативные действия хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука в матче 21-го тура чемпионата Италии против «Удинезе» (6:2).

26-летний российский футболист сделал две голевые передачи в прошедшей игре 9 января. Миранчук появился на поле на 74-й минуте матча с «Удинезе»

«Миранчук — молодец! Он всегда отличался чувством голевых передач. Таково было решение тренера, раз его оставили на замене. Но он показал, на что способен. Перед следующей игрой будет тренировочная работа, где Гасперини определит, достоин ли теперь Миранчук попасть в стартовый состав на следующий матч», — сказал Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

В текущем сезоне Миранчук провел 13 матчей за «Аталанту», забил один гол и сделал три результативные передачи.